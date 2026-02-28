16+
Девелоперы любят придавать своим ЖК «крутые» статусы. А чем реально отличается эконом, комфорт, бизнес и премиум // ОБЗОР

Обзор основных отличий классов жилья — от эконома до премиума

Девелоперы любят придавать своим ЖК «крутые» статусы. А чем реально отличается эконом, комфорт, бизнес и премиум // ОБЗОР
Фото Freepik, allestate.ru

Девелоперы любят щеголять красивыми формулировками при описании своих ЖК. Так, «Самолет» предполагает строить на территории сургутского НТЦ дома «комфорт и бизнес-класса». Так как ни в каких нормах или ГОСТах подобных слов не существует, вполне можно впаривать людям слегка подкрученный «эконом» по цене «комфорта».

Тем не менее, базовые понимание различий между типами жилья в экспертном сообществе существует. О том, какие бывают ЖК и квартиры — в сегодняшнем обзоре СИА-ПРЕСС.

Эконом-класс — базовый минимум

Эконом — самый массовый сегмент с минимальным набором опций. Логика простая: «квартира как крыша над головой / место для ночевки», зачастую практически без какой-либо среды и даже социальной инфраструктуры.

Основные признаки

  • Локация: чаще всего удаленные спальные районы, не самые сильные по инфраструктуре и престижности.
  • Дом и архитектура: типовые проекты, серийные многоэтажки без индивидуальности, иногда выделяются только цветом фасадов.
  • Материалы и технологии: зачастую панельные дома, недорогие решения (железобетонные панели, пеноблоки).
  • Площади и высота потолков: небольшие квартиры (часто студии и «однушки»), в среднем 28-40 кв. м, потолки обычно до 2,7 м.
  • Отделка: минимальная или самая простая (предчистовая/чистовая недорогими материалами), иногда без отделки.
  • Двор и парковка: базовое благоустройство (площадка, газон, скамейки). Паркинга как системы обычно нет — дворы нередко превращаются в стихийную стоянку.
  • Безопасность и сервис: как правило, без консьержа, охраны, видеонаблюдения, максимум — домофон.

Комфорт-класс — «улучшенный эконом»

В некоторых изданиях пишут, что комфорт-класс это чуть ли не самый популярный вариант среди новостроек в крупных городах (о том, насколько это справедливо для Сургута, оставим судить наших читателей). Так или иначе, комфорт это «улучшенный эконом» не только в плане качества стройки, но и окружающей среды.

Основные признаки

  • Локация: развитые спальные районы, обычно ближе к центру и к транспортным развязкам; инфраструктура и экология ощутимо лучше, чем в «чистом» экономе.
  • Технология строительства: может быть и панель, и кирпично-монолитные варианты — сегмент «разношерстный».
  • Площади и потолки: квартиры чаще начинаются примерно от 34 кв. м, потолки от 2,7 м и выше.
  • Планировки: более удачные по логике, чаще появляются лоджии/балконы, иногда — более просторные кухни.
  • Отделка: нередко чистовая (ламинат, обои под покраску, плитка в санузлах) — чтобы можно было въехать быстрее.
  • Двор: спортивные и детские площадки встречаются чаще, территория ухоженнее; иногда двор закрывают от посторонних.
  • Парковка: места чаще есть, но обычно не хватает всем.
  • Безопасность: минимальный набор — домофон, усиленные двери, консьерж/охранник в отдельных проектах.

Бизнес-класс — уровень выше

Для бизнес-класса большую важность приобретают средовые нюансы: район, архитектура, приватность, сервис.

Основные признаки

  • Локация: хорошие районы, ближе к центру, рядом с парками/водоемами; престиж и удобство — часть цены.
  • Дом и архитектура: индивидуальные решения, проектирование холлов и фасадов часто делают дизайнерские бюро.
  • Материалы: акцент на качество, чаще монолитно-кирпичная технология.
  • Площади и потолки: квартиры обычно от 40-45 кв. м, потолки от 2,75 м.
  • Окна и балконы: большие лоджии, нередко панорамные окна; лучшее естественное освещение.
  • Инженерия и комфорт: заметнее шумоизоляция, скоростные лифты, дополнительные помещения (колясочные и т.п.).
  • Безопасность и сервис: консьерж, охрана, видеонаблюдение, охранная сигнализация.
  • Территория: закрытые дворы, ландшафтный дизайн, зоны отдыха и «лаунж».
  • Парковка: подземная/крытая, как правило обязательный атрибут.
  • Инфраструктура: на первых этажах часто появляются фитнес, салоны, кафе и магазины более высокого сегмента.

Премиум-класс — «штучный» продукт

Жилых комплексов премиум-класса в Сургуте, судя по всему, не существует в принципе (если у кого есть иные мнения — пишите в комментариях). Там требуется и уникальные архитектурные решения, и мощная инженерная начинка, и сервис, и «клубная» приватность.

Основные признаки

  • Локация: центр («золотые треугольники») или исторические места с видами и безупречной средой.
  • Архитектура: авторская, часто с участием известных дизайнеров; фасады из дорогих материалов; террасы на крышах.
  • Общие зоны: вестибюли, коридоры и лифтовые холлы выглядят как гостиничные — «как с картинки».
  • Приватность: квартир мало, на этаже обычно 2-3.
  • Площади и потолки: метраж начинается примерно от 60 кв. м и выше, потолки от 3 м; часто встречаются квартиры 90+ кв. м и значительно больше.
  • Отделка и планировки: чаще свободные решения и возможность «под ключ» под запрос; допускаются нестандартные сценарии (например, зимний сад).
  • Инженерия: автономные системы (отопление, электроэнергия, водоснабжение), многоступенчатая фильтрация воды, климат-контроль.
  • Парковка: подземные паркинги, где число мест может превышать количество квартир; спуск на лифте.
  • Территория: по сути парк — фонтаны, беседки, площадки, постоянный уход собственной службы; внутри комплекса — «лучшие» сервисы (магазины, кафе, спорт).

Какую долю того или иного типа жилья вы бы хотели видеть среди новостроек Сургута? Рассказывайте в комментариях.


