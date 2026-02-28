Обзор основных отличий классов жилья — от эконома до премиума

Девелоперы любят щеголять красивыми формулировками при описании своих ЖК. Так, «Самолет» предполагает строить на территории сургутского НТЦ дома «комфорт и бизнес-класса». Так как ни в каких нормах или ГОСТах подобных слов не существует, вполне можно впаривать людям слегка подкрученный «эконом» по цене «комфорта».

Тем не менее, базовые понимание различий между типами жилья в экспертном сообществе существует. О том, какие бывают ЖК и квартиры — в сегодняшнем обзоре СИА-ПРЕСС.

Эконом-класс — базовый минимум

Эконом — самый массовый сегмент с минимальным набором опций. Логика простая: «квартира как крыша над головой / место для ночевки», зачастую практически без какой-либо среды и даже социальной инфраструктуры.

Основные признаки

Локация: чаще всего удаленные спальные районы, не самые сильные по инфраструктуре и престижности.

чаще всего удаленные спальные районы, не самые сильные по инфраструктуре и престижности. Дом и архитектура: типовые проекты, серийные многоэтажки без индивидуальности, иногда выделяются только цветом фасадов.

типовые проекты, серийные многоэтажки без индивидуальности, иногда выделяются только цветом фасадов. Материалы и технологии: зачастую панельные дома, недорогие решения (железобетонные панели, пеноблоки).

зачастую панельные дома, недорогие решения (железобетонные панели, пеноблоки). Площади и высота потолков: небольшие квартиры (часто студии и «однушки»), в среднем 28-40 кв. м , потолки обычно до 2,7 м .

небольшие квартиры (часто студии и «однушки»), в среднем , потолки обычно . Отделка: минимальная или самая простая (предчистовая/чистовая недорогими материалами), иногда без отделки.

минимальная или самая простая (предчистовая/чистовая недорогими материалами), иногда без отделки. Двор и парковка: базовое благоустройство (площадка, газон, скамейки). Паркинга как системы обычно нет — дворы нередко превращаются в стихийную стоянку.

базовое благоустройство (площадка, газон, скамейки). Паркинга как системы обычно нет — дворы нередко превращаются в стихийную стоянку. Безопасность и сервис: как правило, без консьержа, охраны, видеонаблюдения, максимум — домофон.

В некоторых изданиях пишут, что комфорт-класс это чуть ли не самый популярный вариант среди новостроек в крупных городах (о том, насколько это справедливо для Сургута, оставим судить наших читателей). Так или иначе, комфорт это «улучшенный эконом» не только в плане качества стройки, но и окружающей среды.

Основные признаки

Локация: развитые спальные районы, обычно ближе к центру и к транспортным развязкам; инфраструктура и экология ощутимо лучше, чем в «чистом» экономе.

развитые спальные районы, обычно ближе к центру и к транспортным развязкам; инфраструктура и экология ощутимо лучше, чем в «чистом» экономе. Технология строительства: может быть и панель, и кирпично-монолитные варианты — сегмент «разношерстный».

может быть и панель, и кирпично-монолитные варианты — сегмент «разношерстный». Площади и потолки: квартиры чаще начинаются примерно от 34 кв. м , потолки от 2,7 м и выше.

квартиры чаще начинаются примерно от , потолки и выше. Планировки: более удачные по логике, чаще появляются лоджии/балконы, иногда — более просторные кухни.

более удачные по логике, чаще появляются лоджии/балконы, иногда — более просторные кухни. Отделка: нередко чистовая (ламинат, обои под покраску, плитка в санузлах) — чтобы можно было въехать быстрее.

нередко (ламинат, обои под покраску, плитка в санузлах) — чтобы можно было въехать быстрее. Двор: спортивные и детские площадки встречаются чаще, территория ухоженнее; иногда двор закрывают от посторонних.

спортивные и детские площадки встречаются чаще, территория ухоженнее; иногда двор закрывают от посторонних. Парковка: места чаще есть, но обычно не хватает всем .

места чаще есть, но обычно . Безопасность: минимальный набор — домофон, усиленные двери, консьерж/охранник в отдельных проектах.

Бизнес-класс — уровень выше

Для бизнес-класса большую важность приобретают средовые нюансы: район, архитектура, приватность, сервис.

Основные признаки

Локация: хорошие районы, ближе к центру, рядом с парками/водоемами; престиж и удобство — часть цены.

хорошие районы, ближе к центру, рядом с парками/водоемами; престиж и удобство — часть цены. Дом и архитектура: индивидуальные решения, проектирование холлов и фасадов часто делают дизайнерские бюро.

индивидуальные решения, проектирование холлов и фасадов часто делают дизайнерские бюро. Материалы: акцент на качество, чаще монолитно-кирпичная технология.

акцент на качество, чаще технология. Площади и потолки: квартиры обычно от 40-45 кв. м , потолки от 2,75 м .

квартиры обычно от , потолки . Окна и балконы: большие лоджии, нередко панорамные окна; лучшее естественное освещение.

большие лоджии, нередко панорамные окна; лучшее естественное освещение. Инженерия и комфорт: заметнее шумоизоляция, скоростные лифты, дополнительные помещения (колясочные и т.п.).

заметнее шумоизоляция, скоростные лифты, дополнительные помещения (колясочные и т.п.). Безопасность и сервис: консьерж, охрана, видеонаблюдение, охранная сигнализация.

консьерж, охрана, видеонаблюдение, охранная сигнализация. Территория: закрытые дворы, ландшафтный дизайн, зоны отдыха и «лаунж».

закрытые дворы, ландшафтный дизайн, зоны отдыха и «лаунж». Парковка: подземная/крытая , как правило обязательный атрибут.

, как правило обязательный атрибут. Инфраструктура: на первых этажах часто появляются фитнес, салоны, кафе и магазины более высокого сегмента.

Премиум-класс — «штучный» продукт

Жилых комплексов премиум-класса в Сургуте, судя по всему, не существует в принципе (если у кого есть иные мнения — пишите в комментариях). Там требуется и уникальные архитектурные решения, и мощная инженерная начинка, и сервис, и «клубная» приватность.

Основные признаки

Локация: центр («золотые треугольники») или исторические места с видами и безупречной средой.

центр («золотые треугольники») или исторические места с видами и безупречной средой. Архитектура: авторская, часто с участием известных дизайнеров; фасады из дорогих материалов; террасы на крышах.

авторская, часто с участием известных дизайнеров; фасады из дорогих материалов; террасы на крышах. Общие зоны: вестибюли, коридоры и лифтовые холлы выглядят как гостиничные — «как с картинки».

вестибюли, коридоры и лифтовые холлы выглядят как гостиничные — «как с картинки». Приватность: квартир мало, на этаже обычно 2-3 .

квартир мало, на этаже обычно . Площади и потолки: метраж начинается примерно от 60 кв. м и выше, потолки от 3 м ; часто встречаются квартиры 90+ кв. м и значительно больше.

метраж начинается примерно от и выше, потолки ; часто встречаются квартиры и значительно больше. Отделка и планировки: чаще свободные решения и возможность «под ключ» под запрос; допускаются нестандартные сценарии (например, зимний сад).

чаще свободные решения и возможность «под ключ» под запрос; допускаются нестандартные сценарии (например, зимний сад). Инженерия: автономные системы (отопление, электроэнергия, водоснабжение), многоступенчатая фильтрация воды, климат-контроль.

автономные системы (отопление, электроэнергия, водоснабжение), многоступенчатая фильтрация воды, климат-контроль. Парковка: подземные паркинги, где число мест может превышать количество квартир; спуск на лифте.

подземные паркинги, где число мест может превышать количество квартир; спуск на лифте. Территория: по сути парк — фонтаны, беседки, площадки, постоянный уход собственной службы; внутри комплекса — «лучшие» сервисы (магазины, кафе, спорт).

