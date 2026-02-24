Подвальные спортклубы Сургута: опасность или надуманный скандал

В Сургуте разгорелся спор вокруг детского спортивного клуба «Чемпион 86», который работает в подвальном помещении. Общественники заявляют о небезопасных условиях и требуют закрытия секции.

Журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают, насколько обоснованы претензии к подвальным спортивным залам, почему проблема всплыла именно сейчас, какие альтернативы могли бы предложить власти и общественные организации, и как можно системно решить вопрос размещения детских секций в городе.

Дмитрий Щеглов: В Сургуте есть такой детский спортивный клуб, он называется «Чемпион 86», и вокруг него развернулась некоторая общественно-организационная движуха, если так можно сказать. Некоторые общественники считают, что этот клуб должен быть закрыт, потому что он оказывает небезопасные услуги для детей. Есть разные претензии, например, то, что нет душевых, каких-то раздевалок, какого-то медпункта. Но самое важное, о чем говорят общественники, — что это подвал, а в подвале, соответственно, есть только один выход. Если во время тренировки случится условный пожар, то выбегать оттуда будет делом непростым, и это является небезопасным для участников всего процесса.

Обсудим эту историю сегодня. Меня зовут Дмитрий Щеглов, мой коллега журналист Тарас Самборский на связи. Тарас, привет.

Тарас Самборский: Привет, Дима, привет всем, друзья.

Д.Щ.: Мы опять в прошлый раз говорили про безопасность людей, которые пользуются общественными зданиями, в которых появились скатные крыши и, соответственно, детей завалило снегом. Тут у нас другой аспект, тоже проблема безопасности и тоже безопасности детей. Спортивные секции, которые располагаются в подвальчиках. В принципе, штука довольно распространенная, но действительно, если вопрос с душевыми и какими-нибудь условно раздевалками — это отдельная история, то вопрос безопасности — это вопрос безопасности, штука важная. Как бы ты отвечал на вопросы, касаемые того, что будет пожар, что будет с детьми?

Т.С.: А я бы в этом случае с удовольствием процитировал нашего старого комментатора и друга редакции Альберта Леонова, который эту ситуацию прокомментировал очень просто: «Слушайте, а что если вдруг?». Так у нас пожар, если случается в гигантском торговом центре, где сто эвакуационных лестниц, где космические какие-то передовые системы пожаротушения, и люди сотнями гибнут, то вопрос не в том, что опасность возникновения пожара в конкретном подвале, — это я уже от себя развиваю тему, — а опасность в чем-то другом вероятнее всего. Так вот Альберт Леонов говорит: «А что если пожар, а что если наводнение, а что если, а что если...». И это бесконечное «а что если» приводит к тому, что мы запрещаем буквально все.

То есть опасные крыши, с которых тонны снега падают и убивают людей и детей на социальных объектах, — это не частный объект был, это был муниципальный объект, если мы про лянторскую историю опять вспоминаем. Там никто не сказал «а что если». А здесь, когда десятки лет существует совершенно нормальная секция, которая занимается правильным делом, вдруг нашлись люди, которые говорят: «А что если?».

Так давайте разберем по порядку. С моей точки зрения вообще вся эта история с движухой по отношению к спортивному клубу плоха. И в ней плохо буквально все. Плохо то, что секции спортивного направления, работающие с детьми, в Сургуте занимают подвалы. Подвалы жилых домов. Жилых домов.

Д.Щ.: Школы есть у нас со спортивными залами, которые простаивают вечерами. Это просто для напоминания.

Т.С.: Да. Плохо, что за многие годы эти секции никак не разместили в более подходящих, с точки зрения общественников, помещениях. Плохо то, что эта движуха пошла накануне выборов. Опять все это начинается. У нас выборный год, и кто-то элементарно заявляет о себе. Плохо то, что мы не видим программы развития подобной общественной, социально полезной работы. Мы видим акцию уничтожения вполне себе приличного дела.

Когда та или иная общественная организация — в данном случае, я так понимаю, это представители Народного фронта — заявляет о непреодолимых проблемах спортивной секции, возникает очевидный вопрос: «А вы это прямо сейчас заметили? Вы 10, 20, 30, 40 лет подряд не замечали этой проблемы?». Вы не замечали, что в городе Сургуте инициативные люди, преодолевая неимоверные бюрократические препоны, умудряются создать приличные проекты, приносящие пользу обществу, делающие из детей не дебилов, а более-менее каких-то граждан. Думающих о своем здоровье, а не о наркотиках.

И вы единственным выходом из проблемы считаете закрыть эти секции? Никакого альтернативного предложения, улучшающего ситуацию, мы не наблюдаем. Вот что плохо. В этом плане мы должны спрашивать с наших общественников: «А вы точно представляете интересы общества?». Ведь общество — это не только подразделение МЧС, отвечающее за эвакуацию из подвальных помещений. Интересы этого общества явно тут учитываются. А интересы родителей, которые рады, что их дети занимаются спортом, получают навыки каратэ, ушу, бокса — чему учат детей в этих секциях? Вы учитываете интересы этих родителей? А их очень много. Интересы тренеров, спортсменов, предпринимателей, которые это тянут? Не такой уж это большой бизнес. Нет, получается, не учитываются.

В этой ситуации надо говорить о двух вещах. Первое. Нельзя раскручивать тезис о страшной опасности секций в подвалах, потому что в подвалах предусмотрены возможности эвакуации на случай пожара и должны быть предусмотрены элементарные противопожарные мероприятия, которые не допускают пожар. Вы это проверьте. Есть ли там горючие материалы, огнетушители через каждые два метра установлены. Решите эту проблему.

Вторая вещь — организация санитарно-гигиенической зоны. Это не очень сложно сделать. Это затраты. Это вентиляция — естественная или принудительная. Так выйдите к муниципальным властям, а может быть, и к региональным, с предложением выделить гранты на такую работу. Пусть люди получат деньги для улучшения условий работы в этих подвалах.

В самом подвале нет ничего страшного. Когда я учился в средней школе номер 8, наша директор Нина Сергеевна Алантьева решила использовать все подвальные помещения под полезные нужды. Огромные подвалы были, где-то полтора метра глубиной. Мы выкапывали грунт, выносили на улицу — это были уроки труда, уроки физкультуры. Кто-то сейчас скажет: «Боже, за такое судить надо». И тем не менее это была полезная работа. Мы своими руками, школьники восьмой школы, построили тир. Настоящий стрелковый тир. Мы его оборудовали, делали ремонт. В другом подвале была еще дополнительная секция. Это нормальные вещи. Более того, в этих секциях, так же как и в спортзале наверху, занимались в свободное от учебы время жители соседних домов. Прекрасная практика.

Вернемся к нашим спортсменам. Спортивная секция в подвале общежития или жилого дома — наверное, не лучшее решение. С другой стороны, люди работают, делают полезное дело и ни у кого ничего не просят. Давайте им поможем. Мы не найдем сегодня альтернативы этому помещению. Альтернатива будет выглядеть так: чиновники скажут — арендуйте у нас такое-то помещение. Хотя мы можем скатиться к теме Агентства воздушных сообщений. Почему бы подобные добрые дела не делать на базе муниципального имущества?

Д.Щ.: Да.

Т.С.: Раз все так озабочены безопасностью, не продавайте за копейки муниципальное имущество, а разместите там несколько спортивных школ. Пусть у вас будет центр спортивной подготовки. Вам еще и медаль бы за это повесили. Нет, мы продали за копейки, чтобы уничтожить муниципальную собственность. Вот вам одно из решений. То же самое касается помещения той пресловутой центральной аптеки. Да таких вариантов можно найти много, если думать содержательно. А если в год больших выборов начинать на пустом месте изобретать информационные поводы, чтобы привлечь внимание к себе, это неправильно. Если Народный фронт волнуется о судьбе детей, он должен составить понятную обществу программу: мы видим проблему и предлагаем решить ее таким-то образом.

Пока мы услышали требование запретить нахождение спортивных секций в данных помещениях. Неправильный ход. Куда детей девать? На улицу? Вот и все.

Д.Щ.: Ну да.

Т.С.: И базово я лично не вижу ничего страшного в том, что подвалы жилых или общественных зданий используются под эти цели. Это нормальная вещь. В подвалах размещаются, например, столовые для работников администрации. Не приходит же туда Народный фронт и не говорит, что все могут сгореть в пожаре. Возьмите любое административное здание — в подвале обязательно что-то есть. Это разумно. Такая у нас ситуация со спортом.

Д.Щ.: То есть предлагать опции, разрабатывать схемы, при которых возможно использование спортивных площадей в школах для занятий во внеурочное время. Об этом, кстати, губернатор уже заявлял, и какие-то процессы идут.

Еще одна опция — в рамках общения власти и девелоперов при согласовании жилых комплексов и КРТ, чтобы девелопер обязывался выделить, например, сто квадратных метров на первом этаже муниципалитету под организацию спортивной секции. Чтобы в жилом комплексе было место, где люди могут спуститься и заниматься. Чтобы детям не надо было ехать на автобусе или стоять в пробках, а просто спустился вниз и пошел заниматься своим спортом.

Т.С.: Поскольку мы скатились на нашу любимую тему, я бы развил тезис. На месте властей я формулировал бы техническое задание так: «На этом районе в 30 гектаров мне нужны две спортивные школы, один мини-театр, половина картинной галереи, школа, детский сад, 10 кабинетов для приема врачей. И если вы нам это все построите, мы вам разрешим построить жилье». Другое целеполагание. А если вы это не собираетесь обсуждать — идите вон, у нас тут будет пустырь. Стоял 100 лет, еще простоит. Ничего страшного. До свидания. Все.

Если вам нравится эта идея Тараса Самборского, ставьте лайк этому видео. Можете прокомментировать, поделиться своими мыслями. Мы будем завершать. Читайте расшифровку нашего разговора на siapress.ru, ссылка будет в описании. До новых встреч. Через неделю вновь услышимся, поговорим о важных, интересных вещах. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.