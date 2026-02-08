Юрист объяснил, как работать самозанятым в 2026 году без штрафов

На фоне изменений на рынке труда самозанятость все чаще воспринимается как удобная альтернатива работе по найму. Низкие налоги и простая регистрация сделали этот режим популярным, но вместе с плюсами у него есть и заметные ограничения. Юрист SuperJob рассказал, в каких случаях самозанятость действительно оправдана, а когда может создать проблемы.

Кто такие самозанятые и зачем нужен этот статус

Слово «самозанятый» давно стало привычным, но формально в российском законодательстве такого термина не существует. Это скорее бытовое обозначение. На практике самозанятым называют человека, который перешел на специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД) – и встал на учет в налоговом органе как его плательщик. Такой статус нужен не для удобства, а прежде всего для законного ведения деятельности, сообщает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Дело в том, что заниматься предпринимательской деятельностью на территории РФ «просто так нельзя». Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Иными словами: если человек систематически получает прибыль от продажи товаров, пользования имуществом, оказания услуг или выполнения работ, он может быть признан лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. И дальше может возникнуть вопрос, на основании чего такая предпринимательская деятельность осуществляется», – указал спикер.

По общему правилу, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью, человек должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Однако в 2018 году появилось исключение: федеральный закон № 422-ФЗ ввел специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход.

Этот закон позволил физическим лицам легально работать и получать доход без оформления ИП, если они применяют налог на профессиональный доход. Исключение составляют только те виды деятельности, для которых регистрация индивидуального предпринимателя по закону обязательна.

Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, у человека есть два законных варианта:

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Встать на учет как плательщик налога на профессиональный доход – то есть оформить статус самозанятого.

При этом, как уточняет юрист SuperJob, эти два варианта могут сочетаться – в зависимости от вида деятельности и структуры доходов.

«В случае нарушения указанных требований, может наступить административная ответственность, как минимум по ч.1 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (штрафа в размере от 500 до 2 000 рублей). Однако этим может не ограничиться, поскольку в данном случае можно найти состав и по другим статьям (в том числе за неуплату налогов)», – указал Южалин.

Именно поэтому вести предпринимательскую деятельность без регистрации ИП или без получения статуса самозанятого не рекомендуется – риски в этом случае несоразмерно выше, чем затраты на легальное оформление.

Кому не подходит статус самозанятого

Применять налог на профессиональный доход могут не все. Закон устанавливает ряд ограничений для тех, кто хочет работать в статусе самозанятого.

В частности, оформить самозанятость нельзя, если человек:

занимается добычей или продажей полезных ископаемых;

нанимает работников по трудовым договорам;

применяет другие специальные налоговые режимы или ведет деятельность, доходы от которой облагаются НДФЛ;

зарабатывает более 2,4 миллиона рублей в год – при превышении этого лимита право на самозанятость утрачивается;

занимается майнингом цифровой валюты или операциями по ее покупке и продаже.

В чем главное преимущество самозанятости

Ключевой плюс – сниженная налоговая ставка. Для самозанятых она составляет:

4% – при работе с физическими лицами;

6% – при оказании услуг компаниям и ИП.

Для сравнения, обычные наемные работники платят 13% НДФЛ. Именно за счет этого режима государство рассчитывает вывести часть малого бизнеса «из тени».

Как оформить статус самозанятого

Встать на учет можно несколькими способами:

через личный кабинет на сайте ФНС России;

через приложение «Мой налог»;

через банки, подключенные к системе.

В приложении или личном кабинете можно сформировать официальные справки о постановке на учет и доходах – они часто требуются при работе с заказчиками.

Почему самозанятые выгодны компаниям

Как поясняет юрист сервиса SuperJob, для бизнеса сотрудничество с самозанятыми прежде всего выгодно с финансовой точки зрения: «Организации, которая заключила договор с самозанятым, не является его налоговым агентом, в связи с чем исполнять обязанности по исчислению и уплате НДФЛ не нужно».

Еще одно важное преимущество – отсутствие страховых взносов. Однако здесь есть обязательные условия.

Во-первых, между компанией и самозанятым не должно быть действующих трудовых отношений, а если они были – с момента их прекращения должно пройти не менее двух лет.

Во-вторых, самозанятый обязан сформировать чек в приложении «Мой налог». В нем указываются дата и время платежа, сумма, фамилия, имя, отчество самозанятого и его идентификационный номер.

Поскольку сотрудничество с самозанятым не считается трудовыми отношениями, на заказчика не распространяются обязанности работодателя: не нужно оформлять отпуск, больничные, соблюдать нормы рабочего времени или предоставлять социальные гарантии – если иное прямо не предусмотрено законом.

Чем опасны договоры ГПХ с самозанятыми

Сотрудничество с самозанятыми по ГПХ выглядит выгодно для бизнеса, но именно здесь, как отмечает юрист, и кроется главный риск. Некоторые работодатели начинают использовать договоры ГПХ не по назначению – фактически заменяя ими трудовые договоры.

Закон прямо запрещает такую практику. В части второй статьи 15 Трудового кодекса РФ указано: нельзя заключать гражданско-правовые договоры, если они фактически регулируют трудовые отношения между работником и работодателем.

При этом в законодательстве нет закрытого перечня признаков, по которым договор ГПХ могут признать трудовым. Однако судебная практика позволяет выделить целый ряд характерных сигналов. К таким признакам, в частности, относятся:

подчинение внутреннему трудовому распорядку компании;

выполнение распоряжений заказчика с возможностью дисциплинарной ответственности;

наличие в договоре обязательных условий трудового договора (как в статье 57 ТК РФ);

постоянная, а не разовая работа одного и того же характера;

предоставление социальных гарантий;

закрепленное рабочее место;

фиксированные условия оплаты труда (оклад, надбавки, премии);

выплаты два раза в месяц и в те же дни, что и зарплата штатных сотрудников;

применение дисциплинарных взысканий;

направление в командировки с оплатой расходов;

ведение табеля учета рабочего времени;

наличие в штатном расписании аналогичных должностей.

«Вышеуказанный перечень не является исчерпывающим. Признать отношения трудовыми может как сам Заказчик услуг (работ), так и государственная инспекция труда или суд», – сообщил спикер.

Чем рискует работодатель, если договор ГПХ признают трудовым

Если гражданско-правовой договор с самозанятым признают трудовым, последствия для работодателя могут быть серьезными и финансово, и юридически.

Прежде всего речь идет об административной ответственности. В соответствии с частью 4 статьи 5.27 Кодекса РФ, за подмену трудовых отношений гражданско-правовым договором предусмотрены штрафы:

для должностных лиц – от десяти до 20 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей – от пяти до десяти тысяч рублей;

для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Кроме штрафа, работодателя могут обязать оформить с работником полноценный трудовой договор. И расторгнуть его «по щелчку», как договор ГПХ, уже не получится – действовать придется строго в рамках трудового законодательства.

Еще одно последствие – доначисление налогов и страховых взносов. Работодателю придется заплатить НДФЛ и все обязательные страховые взносы за прошлые периоды работы такого сотрудника, включая пени и возможные санкции.

Дополнительные последствия зависят от конкретной ситуации: объема доначислений, срока работы, количества сотрудников и выводов проверяющих органов или суда.

Таким образом, самозанятость остается удобным и легальным инструментом как для исполнителей, так и для бизнеса. Однако работать с этим режимом безопасно только при четком соблюдении закона.