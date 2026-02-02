Юбилеи, события и имена, связанные с историей Сургута и Югры

В феврале вспоминаем памятные даты, связанные с развитием Сургута и Югры: создание «Сургутгазстроя», спортивной школы «Аверс», городских общественных организаций, а также имена ветеранов и общественных деятелей.

2 февраля

35 лет назад, в 1991 году, приказом начальника УВД Тюменского облисполкома был создан учебно-консультационный пункт при УВД Сургутских и Нижневартовских горрайисполкомов. Сегодня это Центр профессиональной подготовки УМВД России по Югре. УКП возглавил капитан милиции С.А. Торопов. А всего создано было три учебных взвода. Первые слушатели начали обучение 25 февраля 1991 года.

12 февраля

60 лет назад, в 1966 году, на базе Строительного управления № 9 был создан трест «Сургутгазстрой». Основным направлением его деятельности стало строительство объектов нефтяной и газовой промышленности. В настоящее время предприятие работает как ООО «Строительно-финансовая компания «Сургутгазстрой».

14 февраля

40 лет назад, в 1986 году, на базе профсоюзного комитета треста «Сургутнефтегазремстрой» была создана детско-юношеская спортивная школа, известная как МБУ ДОСШ «Аверс» (далее – СДЮШОР «Аверс»). Изначально в школе работали отделения баскетбола и лыжных гонок, первым директором стал Владимир Кривоногов.

В 1994 учреждение передали в ведомство муниципалитета, а после получило статус школы олимпийского резерва, расширило перечень спортивных направлений и начало работу с детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Сегодня воспитанники школы входят в состав сборных команд России и регулярно становятся призерами соревнований разного уровня. Директор – Евгений Подзолков.

15 февраля

60 лет назад, в 1966 году, в Сургуте было создано городское отделение Общества охраны памятников истории и культуры. На общественных началах организацию возглавлял Флегонт Показаньев. В 2001 году общество было зарегистрировано как городская общественная организация, занимающаяся сохранением исторического и культурного наследия Сургута. Председатель – Зинаида Мухамедшина.

18 февраля

В Сургуте ежегодно отмечается городской памятный день – День поэта. Он был учрежден в 2012 году в связи с 65-летием сургутского поэта Петра Суханова, чье имя стало поэтическим символом города.

28 февраля

105 лет исполняется со дня рождения Федора Суховеева (1921-2004) – участника Великой Отечественной войны, председателя Совета ветеранов ПО «Сургутнефтегаз», соавтора книги «Дорогами войны». Он участвовал в штурме Берлина, жил в Сургуте с 1973 года, активно занимался общественной и ветеранской работой, был внесен в Книгу Почета Совета ветеранов.

Также 35 лет назад, в 1991 году, на базе Сургутской центральной районной больницы было открыто отделение гематологии. Сегодня оно работает как специализированный медицинский гематологический центр в составе Сургутской окружной клинической больницы.

Информация взята из краеведческого календаря «Знаменательные и памятные даты города Сургута на 2026 год»