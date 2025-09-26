Что будет, если НДС поднимут, и кто от этого сильнее пострадает?

В СМИ есть информация, что ставку НДС могут повысить до 22% с 20%. В таком случае ускорение инфляции составит 0,5–0,7 п.п. Распространенное мнение о росте цен на 2% является ошибочным.

1. Прямой эффект повышения с 20% до 22% составляет всего 1,22 / 1,20 ≈ 1,017, то есть около 1,7%.

2. Часть товаров облагается льготной ставкой НДС. Это 33% от потребительской корзины.

3. Часть дополнительного налогового бремени возьмут на себя предприятия, не перекладывая его полностью на потребителей.

4. Повышение НДС снижает потребительский спрос, что также ограничивает рост цен.

Проверить эффект легко – уже не впервой. С 1 января 2019 года ставка НДС была увеличена с 18% до 20%. Эмпирическое исследование на основе фактических данных показало, что повышение привело к ускорению инфляции на 0,55-0,7 процентных пункта. Сейчас спрос зажат еще сильнее, чем в 2019 году. Так что, думаю, эффект будет ближе к 0,5-0,6 п.п.

Что теперь будет с ключевой ставкой?

– Резкой реакции от Банка России не будет. В ней просто нет смысла. Денежно-кредитная политика влияет на инфляцию через несколько кварталов. Если НДС поднимут с 1 января, Центробанк при помощи ставки не успеет сдержать инфляцию в 1 квартале. А далее влиять уже будет не на что, НДС – это разовое событие. Только на вторичные эффекты.

– Но политика будет чуть пожестче. В октябре ЦБ всерьез рассмотрит паузу в снижении ставки – если и дефицит расширят в этом году, и НДС поднимут. Я думаю, что ухудшение деловой активности и снижение инфляционных ожиданий все же позволят снизить ключевую ставку до 15% к концу года. А уровни хотя бы 11-12% мы с вами увидим ближе к концу лета следующего года.

Смертельные расходы: погубит ли НДС 22% малый и средний бизнес (МСП)?

Помимо увеличения НДС до 22% предложили отменить страховые льготы и снизить порог дохода для МСП с 60 млн до 10 млн рублей – после превышения которого придется платить НДС. Разбираемся насколько это критично для бизнеса и потребителей.

Для начала немного цифр. Всего МСП в России – 6,57 млн, из которых 96% (или 6,3 млн) – это микропредприятия с доходами до 120 млн рублей выручки в год.

Разбираем матрешку дальше и видим, что из 6,3 млн микропредприятий:

ИП: 4,37 млн

Юрлица: 1,93 млн

На долю МСП в России приходится порядка 21% ВВП, где занято ≈30 млн человек.

Кстати, сравните это с США, где на долю МСП приходится 44% ВВП и 46% занятости в частном секторе для 60 млн человек.

Как будет работать НДС 22%? Все бизнесы с выручкой до 10 млн рублей в год: не платят НДС 22% и работают по УСН (6% на все доходы или 15% на доходы минус расходы).

После превышения 10 млн рублей в год у бизнеса есть выбор:

– Полностью перейти на 22% НДС и получать от государства вычет в том размере, если не все 22% НДС получилось переложить на потребителя (для этого нужно вести сложную отчетность) – такой режим будет выгоден тем оптовикам, дистрибьютерам и прочим низкорентабельным бизнесам.

– Либо на спецставку НДС: до 250 млн рублей НДС 5%, до 450 млн рублей – НДС 7%. Такой режим подойдет тем, у кого есть большие операционные и административные расходы, а собственный продукт уже имеет высокую наценку.

– С доходами выше 450 млн рублей включается ставка НДС 22% для всех без исключения.

Так ли страшен НДС, как его малюют? С одной стороны, все выглядит не так плохо – за счет вычета или спецрежима можно снизить нагрузку НДС, если не получилось перенести ее на покупателя.

С другой – сильно вырастут административные расходы и не только:

На ведение бухгалтерии.

Учет и планирование кассовых разрывов для уплаты НДС.

Контроль оборотного капитала и постоянные запасы ликвидности.

Закладывать рост НДС в финансовые модели и сокращать издержки.

Но во всей этой истории многие упустили главный нюанс... Отмену льготы на страховые взносы.

Для ряда сфер отменяют льготу страховые взносы на рабочую силу в размере 30%. К чему это может привести? Если коротко: к росту безработицы на 0,1 п.п. Ведь чем больше стоимость труда для предприятий, тем меньше они смогут позволить нанимать себе сотрудников.

Как рост НДС отразится на покупателях и ценниках? За повышение налогов будет расплачиваться в первую очередь конечный потребитель, на которого бизнес и вся цепочка поставок будет перекладывать часть роста своих расходов. Рост цен может быть заметен во всех товарах, кроме базовых, где сохранится льготная наценка 10% – это базовые продукты (мясо, рыба, молоко, хлеб, яйца и тд), лекарства и так далее.

Малый бизнес из-за конкуренции не сможет переносить все затраты НДС на потребителя, поэтому наценка на некоторые товары и услуги может составить 2-5%.

Почему это негатив? Многие бизнесы, из числа тех, кто решит остаться в «белой» зоне, могут «уйти в минус». Копить убытки и закрыться в будущем. А те, кто продолжат работать, вероятно будут вынуждены «уходить в тень», будут пытаться работать в кэше. Что даст колоссальный «простор для творчества».

Мораль. Денег много от этого не соберут, а вал социальных проблем можем получить. Ведь, чтобы корова приносила много молока, ей надо создать все условия для хорошего выгула на зеленом лужке. И уж точно этот луг не пытаться выкашивать.