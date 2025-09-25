Что успел сделать Интерпол за 35 лет работы в России и Югре

На прошлой неделе, 15 сентября, в Россию из Турции экстрадировали жителя Сургута, который в начале 2024 года был объявлен в международный розыск за насилие над своим несовершеннолетним сыном. С момента выхода новости на сайт siapress.ru в редакцию стали поступать сообщения от читателей с вопросами: «Что такое Интерпол? Как давно он существует? Это Интерпол конкретно по Югре или в целом по России?». О том, что это за организация, как и когда она появилась и какие задачи стоят перед ней сегодня ‒ читайте в нашем материале.

Что такое Интерпол

Интерпол ‒ это крупнейшая международная организация, объединяющая полицейские службы почти всего мира. В нее входят 196 стран, что делает ее сопоставимой по охвату с Организацией Объединенных Наций (ООН). Главная цель Интерпола ‒ объединять усилия правоохранительных органов разных государств для борьбы с международной преступностью, которая не знает границ. Терроризм, торговля людьми, наркотрафик, незаконный оборот оружия, киберпреступность, коррупция ‒ все это угрозы, которые невозможно остановить в пределах одной страны. Именно для этого и существует Интерпол.

Наша страна в этой системе представлена Национальным центральным бюро (НЦБ) Интерпола МВД России. Оно выполняет роль связующего звена между нашими правоохранительными органами и зарубежными коллегами, координирует обмен информацией, международный розыск, экстрадиции, а также участие в глобальных полицейских операциях.

Как появился Интерпол: от идеи до мировой организации

Как сообщают в МВД России, история Интерпола началась еще в начале XX века:

1914 год, Монако. Здесь прошел первый международный конгресс криминальной полиции. Представители 24 стран, в том числе России, обсуждали необходимость создания международного отдела криминальной информации и единой процедуры экстрадиции преступников. Идея оказалась революционной для своего времени, но Первая мировая война прервала начатый процесс.

1923 год, Вена. В Австрии состоялся второй конгресс, на котором была создана Международная комиссия криминальной полиции. Именно эта дата считается официальным годом рождения Интерпола.

1956 год. Организация получает новое название ‒ Международная организация уголовной полиции (Интерпол), а также современный Устав, действующий до сих пор.

1989 год. Штаб-квартира переезжает из Парижа в Лион (Франция), где находится и сегодня.

1996 год. Генассамблея ООН утверждает статус Интерпола как межправительственной организации-наблюдателя при ООН.

1997 год. Подписано соглашение о сотрудничестве Интерпола и ООН.

2014 год. Генеральным секретарем Интерпола избран Юрген Шток ‒ немецкий полицейский, с 1978 года прошедший путь от территориального подразделения до руководства федеральным ведомством криминальной полиции Германии.

Сегодня Интерпол ‒ это сложная и технологичная структура с глобальными базами данных и собственными IT-системами. Организация обеспечивает обмен оперативной информацией в реальном времени и помогает правоохранителям во всем мире действовать быстрее и эффективнее.

СССР и Россия в Интерполе

Советский Союз присоединился к Интерполу сравнительно поздно ‒ 27 сентября 1990 года, на 59-й сессии Генеральной ассамблеи в Оттаве (Канада). За полгода до этого Совет Министров СССР издал постановление о вступлении в организацию.

В структуре МВД СССР было создано Национальное центральное бюро Интерпола. После распада СССР именно российское НЦБ стало правопреемником союзного бюро.

27 сентября 1990 года ‒ до сих пор считается днем образования российского Интерпола. Буквально на днях ему исполнится 35 лет.

Первым начальником НЦБ стал первый заместитель Министра внутренних дел СССР генерал-полковник внутренней службы Василий Трушин.

В настоящее время НЦБ Интерпола МВД России ‒ это важнейшее подразделение, которое работает в интересах не только МВД, но и всей правоохранительной системы страны: прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ. У бюро есть территориальные подразделения в 80 регионах России, что позволяет оперативно включаться в работу на местах.

Как работает Интерпол в России

Главные задачи НЦБ Интерпола МВД России:

Международный розыск. В Интерполе существует система специальных цветных уведомлений, среди которых самое известное ‒ «красное». Оно означает, что человек объявлен в международный розыск с целью ареста и последующей экстрадиции. По каналам Интерпола в розыске находятся тысячи обвиняемых и осужденных, скрывающихся за рубежом.

Экстрадиция и депортация. Бюро координирует выдачу преступников из-за границы и передачу лиц, разыскиваемых иностранными государствами, из России.

Обмен информацией. Через защищенную систему связи российские правоохранители могут в реальном времени передавать и получать данные о разыскиваемых лицах, похищенных автомобилях, фальшивых документах, украденных произведениях искусства, оружии и многом другом.

«Продуктивность работы НЦБ Интерпола МВД России наглядно отражают статистические данные. Только за первое полугодие 2024 года с использованием возможностей Интерпола за рубежом задержан 101 обвиняемый и осужденный, которые скрывались от российских правоохранительных органов, установлено местонахождение еще 52-х. При непосредственном участии подразделения международной организации из-за рубежа экстрадированы и доставлены в порядке депортации 34 фигуранта, находившихся в международном розыске», ‒ пояснили в пресс-службе МВД России.

Участие в международных операциях. Россия активно участвует в операциях Интерпола:

«Миллениум» ‒ борьба с транснациональной организованной преступностью.

‒ борьба с транснациональной организованной преступностью. «Пангея» ‒ выявление контрафактных медицинских препаратов.

‒ выявление контрафактных медицинских препаратов. «Калкан» ‒ борьба с терроризмом в Центральной Азии и соседних странах.

‒ борьба с терроризмом в Центральной Азии и соседних странах. «Карбек» ‒ розыск и возврат угнанного авто- и мототранспорта.

‒ розыск и возврат угнанного авто- и мототранспорта. «Нарсил» ‒ пресечение распространения противоправного контента с порнографическими изображениями несовершеннолетних в интернете.

Киберпреступность. Одно из ключевых современных направлений. Интерпол координирует совместные действия по борьбе с интернет-мошенничеством, атаками на инфраструктуру и оборотом запрещенных материалов.

Поиск культурных ценностей. В 2021 году Интерпол запустил приложение ID-Art, где можно проверить предметы искусства по международной базе данных. Россия активно использует этот инструмент, чтобы возвращать похищенные экспонаты в музеи.

Когда Интерпол касается Югры

Иногда в международных розысках оказываются и жители Югры. Вот несколько примеров, которые показывают: скрыться от правосудия за границей практически невозможно.

Разбойное нападение в Сургуте. Летом 2004 года в Сургуте, возле кафе на улице Профсоюзов, вооруженная группа напала на женщину и похитила более миллиона рублей. Среди участников был гражданин Грузии Гедеван К. Он долго скрывался, но в 2018 году его задержали в Польше. Весной 2019-го состоялась экстрадиция: Куталиа доставили в Москву и передали российским правоохранителям.

Наркоторговля и арест в Марокко. Жителя Югры Дмитрия Г. объявили в розыск в 2019 году. По версии следствия, он закупил через интернет наркотическое средство растительного происхождения и собирался перепродать его с прибылью. Сделку пресекли сотрудники полиции, но обвиняемый успел скрыться за границей. Его задержали в Марокко, а в 2020 году вернули в Россию.

Поножовщина в Лангепасе. В декабре 2015 года в Лангепасе произошла бытовая ссора, завершившаяся поножовщиной. По данным следствия, Роман Ч. в состоянии алкогольного опьянения ударил своего знакомого кухонным ножом. В 2016 году его объявили в международный розыск. Несколько лет он скрывался в США, пока не был задержан полицией Нью-Йорка. В 2021 году его депортировали в Россию.

Сбыт наркотиков в Югорске. Жительница Югорска Евгения Ш. была задержана в 2015 году ‒ при ней нашли синтетические наркотики весом более 12 граммов. По данным следствия, она сбывала запрещенные вещества через социальные сети. Женщина успела уехать за границу и попала в международный розыск. В 2019 году ее задержали в Испании, а в 2021-м экстрадировали в Россию.

Экстрадиция из Камбоджи. В 2019 году в Ханты-Мансийске полиция выявила двух мужчин, которые приобрели крупную партию психотропных веществ с целью сбыта. Один из обвиняемых скрылся за границу и был объявлен в международный розыск. Через три года его нашли в Камбодже, а в 2022 году доставили в Россию в сопровождении сотрудников Интерпола.

Насилие над ребенком в Сургуте. Совсем недавно, в сентябре 2025 года, в Россию вернули 42-летнего жителя Сургута. Его подозревают в насильственных действиях в отношении малолетнего сына. Преступления были совершены в 2016-2017 годах, но стало известно о них только в 2023-м. Мужчина скрылся за границей, однако позже его задержали в Турции и передали российским правоохранителям.

Результаты и достижения

За годы работы российское бюро Интерпола обеспечило десятки экстрадиций из самых разных стран мира ‒ от Испании и Франции до Вьетнама, Танзании и Камбоджи. Были возвращены опасные преступники, мошенники, лидеры ОПГ.

Например, в начале 2000-х годов по запросу России в Испании был задержан и экстрадирован лидер «ореховского» преступного сообщества, объявленный в розыск еще в 1999 году. С его выдачей удалось окончательно пресечь деятельность группировки, которая продолжала влиять на бизнес в Подмосковье, даже находясь за границей.

В сфере борьбы с киберпреступностью НЦБ Интерпола регулярно участвует в международных проектах, отслеживает новые схемы интернет-мошенничества, предупреждает граждан о рисках. Один из примеров ‒ работа по выявлению сайтов, торговавших поддельными лекарствами: только за один этап операции «Пангея» в России закрыли более 2 000 ресурсов.

Важное направление ‒ поиск культурных ценностей. В 1996 году из музея-усадьбы Останкино был похищен фарфоровый медальон с профилем Петра I. Спустя годы сотрудники НЦБ Интерпола нашли его на аукционе в Австрии и вернули в Россию.

Материал создан на основе открытой информации, опубликованной на сайте МВД России в разделе Национальное центральное бюро Интерпола