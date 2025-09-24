Сургутянам рассказали, изменятся ли цены на квартиры из-за снижения ключевой ставки

«ЦБ снизил ставку до 17% годовых, но станет ли из-за этого дешевле недвижимость? Стоит уже сейчас брать кредит, или лучше пока посидеть на аренде?» ‒ спрашивает читатель siapress.ru Максим Л.

Отвечает руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

В России 12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 17% годовых. По словам эксперта, это стало позитивным сигналом для рынка жилья. По прогнозу Константина Сыпко, до конца года число ипотечных сделок может вырасти на 10-15%.

Ипотека: ожидания и новые условия

Покупатели активно реагируют на снижение ключевой ставки. Многие рассматривают возможность оформить ипотеку сейчас, а в течение ближайших 6-12 месяцев ‒ рефинансировать кредит на более выгодных условиях. Это создает эффект «отложенного оптимизма» и уже ведет к оживлению сделок.

Особенно выигрывают клиенты с крупным первоначальным взносом. Банки уже начали снижать ипотечные ставки, и наиболее выгодные условия доступны при взносе от 50%. Существенные преимущества также имеют клиенты, готовые внести не менее 30%.

Вторичный рынок как драйвер

Наибольшая активность фиксируется на рынке вторичного жилья. Именно «вторичка» быстрее всего реагирует на изменения, и ее динамика постепенно оживляет рынок новостроек. В ближайшие месяцы ожидается рост сделок и в сегменте первичного жилья, особенно за счет льготных ипотечных программ и специальных предложений застройщиков.

Цены и тенденции

Резкого роста стоимости квартир эксперты не прогнозируют. Снижение ставки на один п.п. оказывает скорее плавный, чем мгновенный эффект. Уже сейчас можно ожидать замедление снижения цен на вторичном рынке, а в дальнейшем ‒ возможного перехода к небольшому росту стоимости жилья.

Таким образом, ставка становится ключевым фактором, который способен остановить падение стоимости жилья и развернуть динамику в сторону роста.

Аренда и сезонные факторы

Рынок аренды почти не зависит от колебаний ключевой ставки. Основное влияние оказывает сезонность: спрос в сентябре ниже, чем в августе, но все же выше, чем в первой половине 2025 года. Основными арендаторами остаются студенты и компании, обеспечивающие постоянный спрос.

При этом сам рынок продаж поддерживается сезонным фактором: в четвертом квартале традиционно фиксируется рост числа сделок. Агентство прогнозирует увеличение объемов продаж по сравнению с третьим кварталом.

Долгосрочные перспективы и риски

Снижение до 17% можно рассматривать, как часть устойчивого тренда, минимальные значения которого, по прогнозу «Этажей», будут достигнуты лишь к концу 2026 года. Существенное оживление рынка недвижимости в Сургуте можно ожидать при ключевой ставке 12% и ниже.

При этом серьезных рисков для покупателей и инвесторов нет. Отрасль жилищного строительства в России находится под государственной поддержкой, механизм эскроу-счетов защищает дольщиков. Практика показывает, что случаи недостроев сейчас крайне редки. Недвижимость по-прежнему остается надежным инструментом сохранения и приумножения капитала.