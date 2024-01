Еще один киномем 2023 года – безумная улыбка Педро Паскаля

В начале уходящего года любители кино открыли для себя новую звезду – Педро Паскаля. Он завоевал огромную популярность после того, как сыграл одну из главных ролей в сериале «Одни из нас». Фанбаза увеличилась после премьеры ленты «Невыносимая тяжесть огромного таланта» с некогда культовым актером Николасом Кейджем.

В соцсетях завирусился отрывок, в котором Кейдж с опаской и недоумением смотрит на Педро Паскаля во время поездки в машине, который отвечает полусумасшедшей улыбкой и безумным взглядом. Киноманы и юмористы интернет-сообщества увидели здесь столкновение здравого смысла с безумным энтузиазмом. Также любители мемов сравнивают Паскаля с друзьями, которые чрезмерно увлечены чем-то и пытаются заставить своих приятелей по многу раз смотреть их любимый фильм или сериалы, читать их любимые книги и так далее.

Предположительно, первым фрагмент с Паскалем и Кейджем выложил пользователь @gh0uliasux. К ролику добавлена песня «Make Your Own Kind of Music» певицы Касс Элиот. Видео набрало 5,4 млн просмотров.

В фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта» Николас Кейдж играет самого себя, Педро Паскаль — харизматичного миллиардера Хави Гутьерреса с острова Майорка. По сюжету Кейдж переживает карьерный кризис и, чтобы хоть как-то оплачивать счета, соглашается присутствовать на дне рождения Гутьерреса. Поначалу актер пытается побыстрее отделаться от богача, но затем оказывается, что у мужчин гораздо больше общего, чем кажется.

Кстати: Педро Паскаль становится поставщиком мемов не в первый раз. Так, пользователям соцсетей показалась забавной паническая атака его персонажа в сериале «Одни из нас».