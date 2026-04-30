Памяти участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Сургута, краеведа Флегонта Показаньева

В сургутском краеведческом музее. П.А Грязневич, Ф.Я. Показаньев, А.С. Знаменский, лето 1964 г. Фото из книги «Живая память»

30 лет назад, 1 марта 1996 года в Сургутской библиотеке проходила встреча с Флегонтом Показаньевым - автором книги «Город древний, город славный», где он в докладе высказывал свое видение истории Сургута, делился творческими планами на будущее. В разгар беседы ему стало плохо. Вызванная бригада «скорой помощи» доставила Показаньева в больницу, где он глубокой ночью 2 марта на 74-м году жизни скончался, так и не приходя в сознание.

«Что я сделал для города» - еще в середине семидесятых Флегонт Яковлевич утвердил подобный список:

15 февраля 1966 года на районном съезде работников культуры по моей инициативе было создано районное отделение общества охраны памятников истории и культуры. Я выступил с докладом «Памятники Отечества – всенародное достояние». Предложение о создании общества было поддержано всеми работниками культуры, представителями предприятий и общественных организаций, принимавших участие в работе съезда.

Меня избрали председателем совета районного отделения общества. Это поручение я исполнял до 29 декабря 1971 года…

В марте 1972 года я подготовил материал (текст и фото) для брошюры «Город Сургут и Сургутский район. Краткое описание памятных мест и событий». Съездил в Тюмень… выхлопотал бумагу, сделал заказ в областную типографию… 19 апреля 1972 года брошюра была подписана в печать, в сентябре издана.

Создал городское отделение общества памятников истории и культуры – 15.02.1966 г.

Создал редакцию радиовещания на общественных началах и длительное время принимал непосредственное участие в ее работе – апрель 1960 г.

Создал экскурсионное бюро на общественных началах (июль 1966 года). Проводил экскурсии, готовил исторические разработки и материалы для экскурсоводов.

Содействовал открытию первой детской музыкальной школы (1960 год), занимался решением организационных вопросов.

Разработал положение о музее боевой и трудовой славы сургутян.

Изучив историческую, этнографическую, географическую литературу, восстановил и описал историю города.

Создал историко-краеведческий народный музей – 1963 г. Восстановил имена воинов-сургутян в годы Великой Отечественной войны – 1968 г.

Проявил инициативу и принял участие в строительстве памятников и памятных знаков в городе Сургуте, селах Тундрино, Локосово, Югане. Собрал материал, разработал тексты, написал пояснительные справки и характеристики, изыскал деньги, заказал 18 мраморных мемориальных досок.

Выпустил плакат «Памятники Сургутского района» - 1972 г.

Разработал и заказал четыре серии (12 штук) нагрудных значков о Сургуте – 1972-1974 гг.

Напечатал в газете «К победе коммунизма» более 100 статей о Сургуте.

Совместно с И.П. Захаровым издал брошюру «Краткий очерк истории сургутской партийной организации» - 1971 г.

Прочитал на предприятиях, стройках, в учреждениях и учебных заведениях более 500 лекций о Сургуте.

Провел десятки экскурсий с туристами, учащимися, различными советскими и зарубежными делегациями.

Подготовил 20 экскурсоводов, методические разработки, путеводители по городу.

Оказывал помощь писателям, журналистам, художникам, композиторам, кинематографистам, снимался в документальном кино.

Проявил инициативу и принял участие в подготовке и проведении празднования 370-летия и 375-летия Сургута.

Внес определенный вклад и изучение Барсова городка и других археологических памятников Сургутского района.

Собрал небольшую научную библиотеку редких и уникальных книг и документов о Сургуте, Сибири.

Внес предложение в горисполком о переименовании улиц старого города: Мартовская – им. И.М. Кайдалова, Февральская – им. А.П. Зырянова.

Установил связь и личный контакт со многими людьми, которые боролись за советскую власть и социалистические преобразования в Сургутском районе.

Принял участие в написании и подготовке к печати совместно с И.П. Захаровым книги «Сургут в годы Великой Отечественной войны».

Флегонт Показаньев на последней в своей жизни встрече с читателями в Сургутской библиотеке семейного чтения. 1 марта 1996 года. Фото из книги «Живая память»

В поэме Валентина Замятина «Старожилы Сургута» есть строки, посвященные Флегонту Яковлевичу:

«… Как жил упрямый Показаньев –

В своих неистовых дерзаньях

Он смог эпоху воссоздать!»