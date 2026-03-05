Город над Обью. Часть четвёртая

Запасали много ягод. Начинали с морошки, затем брали чернику, голубику, а ближе к осени – бруснику и клюкву. Собирали грибы, особенно любимы были грузди, рыжики, волнушки, белянки. Моховики и маслята, да и белые, особой популярностью не пользовались. Всевозможные варенья, соленья всегда служили угощениями на сургутских столах. Как хороши соленые грузди с горячей картошкой – настоящая сибирская еда!

С нетерпением ждали сургутяне конца августа – начала сентября, когда созревал кедровый орех. За орехами ездили в Кривое, на Каменный Мыс, на кедровые острова по речке Казенной. Хорошие массивы осваивались на этой стороне Оби. Раньше срока никто не имел права появляться в кедровнике. Обычно шишки сбивали при помощи колота, но немало находилось смельчаков, которые забирались на деревья и орудовали на вершине легким шестом.

В лесу же обрабатывали орех, сушили веяли, а потом на лодках возили его в Сургут. Но бывало, что заготовленную продукцию оставляли до начала санного пути.

Орешками забавлялись все – взрослые и дети. Щелкали их много, особенно на вечеринках. Но на улицах, то есть на ходу, грызть орехи считалось бескультурьем. Орех приносил семьям немалый доход. Большая часть, конечно же, шла на заготовительные пункты кооперации, которая хорошо оплачивала нелегкий труд шишкаря.

Огородничество, развитие животноводства также требовали немалого труда. Надо было вовремя вскопать огород, посадить картофель и разную мелочь, своевременно все это обработать и убрать. Важно было накосить сено для коров и лошадей, вывезти корм в загородь. Все работы, которые здесь названы, велись вручную, никаких сельскохозяйственных машин в то время не было. Первая автомашина появилась в Сургуте в начале 50-х годов.

Сургутяне, в общем-то, всегда жили неплохо. В Сургуте никогда не было нищих, не было и тунеядцев. Леность человека сразу же давала о себе знать. Не работаешь – значит, есть нечего будет, насидишься в холодной избе.

Стоит отметить, что в Сургуте жило немало людей, обладавших большой физической силой. Взять хотя бы дядю Сашу Кайдалова, уличное прозвище Номшинский. Промышлял он обычно за Митрофановской падью по речке Черной. Осенью, бывало, соберет ведра четыре брусники да в слопцах поймает шесть-семь глухарей. Все это взвалит на плечи и несет почти 20 километров с одной передышкой. А в ту пору ему было уже за семьдесят.

Андрей Домашов, Павел Тетюцкий, Пантелеймон Меншиков – все это известные сургутские богатыри. Не раз случалось, что лошадь не могла вывезти воз дров на пригорок, тогда ее выпрягали, за оглобли брался сам хозяин и выручал застрявшие сани. Вывезет на ровную дорогу и скажет: «Где тут коню одолеть, сам-то еле-еле справился».

В отца удался и Николай Пантелеймонович Меншиков. Здоровяк, косая сажень в плечах, высокий, стройный, красивый. Он мог один тащить шлюпку с мотором и сетями через высокую гриву на другой водоем. Весельчак, острослов, знаток хорошей шутки, Николай погиб на Оби во время шторма. Великая река так и не отдала его тело. Сейчас рыбаки, приезжая в Катесовскую курью, где разыгралась трагедия, или проезжая мимо этого угодья, добрым словом вспоминают Меншикова – большого любителя здешних мест.

Славился Сургут и мастерами. Здесь жили и творили прекрасные плотники, столяры, жестянщики, пимокаты, портные. В числе таких специалистов – Антон Коробов, Евгений Логинов, Михаил Незговоров, Василий Гордеев, Лука Кузеванов. Прекрасные сапоги и модельную женскую обувь шили братья Иван и Николай Кондаковы, мастерством парикмахера славился Николай Тетюцкий.

Наши земляки умели не только хорошо работать, но и с пользой проводить немногие часы отдыха. Надо сказать, что в отпуска тогда ездили мало, больно трудно было выбраться из Сургута. Самолеты почти не летали, о железной дороге и представления не имели, а пароходом – долго: пока плывешь до Омска или Тюмени, половина отпуска пройдет. Только на девятый день можно было добраться пароходом от Сургута до Омска. Выехать из Сургута зимой просто было невозможно. Существовал только санный путь, по которому возили почту, самые необходимые грузы, да изредка, в основном в пределах района, ездили уполномоченные различных районных организаций.

Выпуск газеты «Новый город» №4 (4971), 6 февраля 2026 года. Из наследия Ивана Захарова