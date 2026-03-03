16+
​Камертон души

К 35-летию создания в Сургуте хоровой капеллы «Светилен»

​Камертон души
«Светилен» неустанно ищет новые пути диалога с современным слушателем на духовном уровне. Фото: sfit.ru

ХХ век. На дворе – начало последнего десятилетия уходящего столетия. В стране Советов – обострение политической ситуации. Экономический и продовольственный кризис. Полнейший крах. У народа – глубокое чувство неуверенности в завтрашнем дне, ощущение разобщенности и душевная подавленность. Грядет своеобразная революция и в советской музыке: все чаще по радио и телевидению звучат электрогитары и «ударники».

И вот на таком фоне в Сургуте появляется ансамбль духовной музыки «Светилен» (песнь, содержащая моление о просветлении души светом истины). Целью создания послужило изучение духовно-певческого наследия, участие в обрядах православного храма и ведение просветительской концертной деятельности.

Формирование ансамбля поручается выпускнице Уральской государственной консерватории Елене Пахнюк: «Это было очень сложное для нашей страны время. Люди тянулись в храм. Многие находили в православии ответы на жизненно важные вопросы. В то время у нас был всего один храм, названный в честь святителя Николая Чудотворца. Здесь с благословения настоятеля отца Виктора состоялось участие ансамбля в праздничной Рождественской службе и первый концерт православной музыки. Этот день – 7 января 1991 года – мы считаем днем нашего рождения».

Изначально группа состояла из шести певцов – преподавателей детской музыкальной школы. Основой репертуара стали песнопения церковного обихода. Первое выступление состоялось в селе Тундрино на освещении церкви святого Пантелеймона в Рождественский праздник. 11 января епископ Тобольско-Тюменской епархии Димитрий благословил коллектив.

В июне 1991 и 1992 года «Светилен» принял участие в экспедициях «Славянский ход», организованных Обществом русской культуры. Многочисленные выступления певческой команды в деревнях и селах, расположенных вверх по Иртышу и до Салехарда, тепло встречали жители. Тогда же певцы впервые выступили в Тобольском Кремле.

Елена Пахнюк в качестве хормейстера была одной из создателей камерного хора в Сургуте, параллельно формируя ансамбль духовной музыки. Фото из архива Е. Пахнюк

Ярчайшим событием, открывшим новую страницу в творческой жизни коллектива, стало участие в IV Международном фестивале славянской культуры в Париже в мае 2000 года. В октябре того же года – знаменательное творческое сотрудничество «Светилена» с «Вивальди-оркестром» Светланы Безродной. Итогом стал совместный концерт в Большом зале Московской консерватории в апреле 2001 года. Там же был записан первый диск ансамбля.

Главное событие творческой биографии «Светилена» 2002 года – победа в номинации «Духовная музыка» на Второй Всемирной хоровой Олимпиаде в Корее (Пусан). Состав удостоен золотой медали, а его руководитель Елена Пахнюк – диплома лучшего дирижера Олимпиады.

С января 2003 года «Светилен» становится творческим коллективом Сургутской филармонии. В сентябре 2007 года, после блестящего выступления (июнь 2007 года) на VIIМеждународном фестивале хоровых коллективов в Италии (Бергамо), ансамбль получает статус хоровой капеллы. Благодаря значительному увеличению певческого состава и наличию солистов стало возможным включение в репертуар сочинений вокально-симфонического и оперного жанров.

В апреле 2010 года хоровая капелла приняла участие в IXМосковском Пасхальном фестивале.

«Нам посчастливилось выступать на одной сцене с выдающимися певцами: народными артистами СССР Ириной Архиповой, Александром Ведерниковым, Артуром Эйзеном, Маквалой Касрашвили, народными артистами России Ольгой Кондиной и Дмитрием Хворостовским. Величайшие исполнители учили нас необыкновенному глубокому прочтению исполняемых произведений. Невозможно передать словами тот бесценный опыт, который мы приобрели», - поведала Елена Алексеевна.

Помимо концертной деятельности немаловажным направлением капеллы является работа в учебных заведениях города, где на филармонических уроках проходят знакомства молодежи с мировым классическим музыкальным наследием. Творческая и просветительская деятельность «Светилена» имеет большое значение для сохранения русской хоровой певческой традиции с привлечением слушателей к высокой культуре.

Выпуск газеты «Новый город» №1 (4968), 16 января 2026 года


