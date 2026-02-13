60 лет назад создан трест «Сургутгазстрой»

Чтобы обеспечить своих работников свежими овощами трест «Сургутгазстрой» в 1978 году приступил к строительству теплиц. Фото из книги «Сургутские были»

Отсчет своей биографии коллектив сургутских строителей берет со дня подписания приказа Министерства газовой промышленности СССР – 12 февраля 1966 года – о создании треста «Сургутгазстрой» по строительству предприятий нефтяной и газовой промышленности в Сургутском районе.

Строки из летописи треста «Сургутгазстрой»:

«1966 год. Замечательную победу одержали монтажники треста «Сургутгазстрой», занимающиеся обустройством Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Они успешно закончили сооружение коллектора протяженностью 23 километра. Этот коллектор подключает к эксплуатации сразу 60 скважин и подает нефть на Пимский нефтеносный парк. Стоимость этого сооружения – более полутора миллиона рублей.

Черное золото по новому коллектору пошло на нефтеналивные причалы».

Трест, созданный для обустройства нефтяных сооружений, постепенно был переориентирован на строительство объектов городской инфраструктуры, что сыграло важную роль в преображении Сургутом современного облика.

С ростом города Сургутгазстрой набирает производственные и проектные мощности. За годы своего существования коллективом предприятия ежегодно вводилось в эксплуатацию более 30 объектов.

На рубеже 60-70 годов трест начал вести активное строительство: дома культуры, прилегающие к ним площади, торговые центры, главпочтамт, административные здания, объекты здравоохранения, жилья, соцкультбыта (общежития, жилые дома, школы, бани и теплицы).

Строки из летописи треста «Сургутгазстрой»:

«1968 год. Члены государственной комиссии подписали акт о приеме в эксплуатацию кинотеатра на 600 мест в микрорайоне Нефтяников. Зрительный зал отделан красивыми современными материалами. Эффектно выглядит полированный шпон на стенах».

Все, что «питает» город и поныне построено Сургутгазстроем: хлебозавод, молокозавод, мясокомбинат, пивоваренный завод. Здесь же и производственные объекты: домостроительный комбинат, завод железобетонных конструкций, кирпичный завод в поселке Локосово, завод стабилизации конденсата, авторемзавод, газокомпрессорная станция при ГРЭС, деревообрабатывающий комбинат.

В «копилке» треста – аэропорт «Сургут», кинотеатры «Аврора», «Рубин», дома культуры «Строитель», «Геолог», «Нефтяник», ожоговый центр окружного значения, здание «Телекомсеть», больничный комплекс в микрорайоне Нефтяников, роддом, стоматология, поликлиника «Геолог», психоневрологический диспансер, типография, центральная библиотека, СурГПУ и СурГУ, нефтяной техникум, множество школ и детских садов в городе и районе.

Трест «Сургутзазстрой» рискнул взяться за строительство и ввод в эксплуатацию очистительных сооружения и водозабора. Немалая заслуга принадлежит коллективу в оборудовании нефтепроводов и автодорог.

Строки из летописи треста «Сургутгазстрой»:

«1983 год. С хорошими результатами завершил второй год пятилетки коллектив треста. Сургутяне получили от строителей женскую консультацию, магазин «Цветы-книги». Полным ходом идут работы по сооружению кинотеатра, магазина и других объектов, ввод которых позволит успешнее решать социальную программу».

Строителями Сургутгастроя возведены памятниками архитектуры духовного наследия - кафедральный собор Преображения Господня и Соборная мечеть. Можно долго перечислять все, что построено этой компанией, но важно не количество – важен результат. А результат таков, что город стал красивым во многом благодаря строительному тресту.

«У нас очень слаженный и дружный коллектив. Мы чтим традиции нашей компании и никогда не забываем о ветеранах, которые посвятили свою жизнь строительству Сургута. И в большой степени очередной юбилей компании – их праздник. Только благодаря их закалке, самоотверженному труду и упорству наш город стал таким, каким он есть», - говорит председатель совета директоров Сургутгазстроя Сергей Кандаков.

- Наша компания не стоит на месте. Мы строим новые современные объекты. Такие как Ледовый дворец и школа в поселке Федоровском по госзаказу, - рассказывает Сергей Викторович. – Наряду с этим мы активно развиваем другое направление – строительство коммерческой недвижимости, жилья. После реализации проекта ЖК «Возрождение» (включая БК «Сити-центр»), мы реализовали еще один крупный проект – ТРЦ «Сургут Сити Молл». Это проект суперрегионального семейного торгового центра с большой развлекательной составляющей, обширным пулом многоформатных арендаторов и огромной социальной направленностью.

Как компания, которой небезразлично будущее Сургута, мы думаем о том, чтобы строить объекты, которые станут не только украшением родного города, но и сделают жизнь горожан комфортнее и интереснее. Мы созидаем во благо людей, живущих в Сургуте, и надеемся, что у нас это получается».

Сургутгазстрою удается идти в ногу со временем, отвечая на нужды потребности горожан в строительстве. Во многом это удается слаженной команде, в которой помимо опытных, заслуженных работников есть немало креативных специалистов.

Вот такой сплав опытности и молодости позволяет коллективу уже на протяжении 60 лет быть лидером на строительном рынке в регионе и первопроходцем в разработке и применении новейших технологий строительства. С юбилеем!