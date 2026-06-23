Югорчане вошли в число самых «спешащих» пользователей интернета в России

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Югорчане сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили в МегаФоне на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим», основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.

Мужская аудитория в 2,4 чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

В ХМАО поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Близнецов и Стрельцов. На них приходится около 20% от всех подключений. Больше других текущие возможности, как правило, устраивают Водолеев и Козерогов — они реже других подключают сервис.

Помимо югорчан, в рейтинг самых «спешащих» регионов вошли Москва и Санкт-Петербург, Самарская, Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Красноярский край и Чеченская Республика.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Сервис «5G режим» увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такой услуги абоненту не нужно искать особенную зону покрытия сети. Активировать «5G режим» можно в личном кабинете или на сайте, сервис будет доступен на всех современных моделях смартфонов.

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