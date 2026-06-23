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В Сургуте завершился региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель», партнером которой выступил Сбербанк. Пять дней интенсивного курса завершились очной защитой бизнес-проектов. Более 20 мам-предпринимателей из разных городов и районов Югры представили экспертному жюри свои бизнес-идеи: от семейных центров и психологических клубов до текстильного дизайна, ягодной мастерской и крафтовой сыроварни.

Эксперты отметили высокий уровень проектов – в округе растет число социально ориентированных и коммерчески устойчивых стартапов, созданных мамами. По итогам защиты победительницей стала Татьяна Демянчук, автор проекта Ягодная мастерская «Дикая Морошка». Мама семилетней дочери получила денежный приз в размере 150 тысяч рублей на развитие своего бизнеса и право побороться за представление Югры в финале программы в Москве.

«Самые важные изменения невозможно отобразить в цифрах — это чувство внутренней наполненности, которого так не хватает в буднях. Я безумно рада победе и уверена, что она даст плодородную почву для дальнейшего развития моего производства по переработке дикорастущих ягод», - прокомментировала свою победу Татьяна.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Поздравляем финалисток регионального этапа с успешной защитой проектов! Ваш высокий профессионализм, энергия и преданность делу заслуживают глубокого уважения и являются примером для бизнес-сообщества Югры. Уверен, что приобретённые знания и навыки станут вашим надёжным инструментом для эффективного стратегического планирования и помогут найти оптимальный баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Безусловно, участие в образовательной программе «Мама – предприниматель» – значимый и мотивирующий фактор для запуска собственного бизнеса или развития существующего любимого дела».

Специальных призов по итогам финала удостоены от медиахолдинга «Югра»: Зинаида Торопова, Татьяна Русских, Анастасия Дубровина. От Югорского отделения Сбербанка: Татьяна Кондыгина, Анастасия Дубровская, Светлана Гоппова. От галереи текстиля «Антураж»: Виктория Минцева, Анастасия Брусницына, Екатерина Ившина

Александр Деменко, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»:

«Развитие женского бизнеса сегодня — один из приоритетов для нашего региона. В Югре создана мощная экосистема поддержки, сопровождающая на всех этапах: от написания бизнес-проекта и регистрации до выхода на крупнейшие маркетплейсы. Каждая из вас обрела единомышленников и четкий алгоритм действий, поэтому исполняйте свои мечты — ваш успех — это успех всего региона», — отметил Александр Деменко.

Региональный информационный партнер события в Югре: медиахолдинг «Югра».

Организатор: Минэкономразвития России. Информационные партнеры: мойбизнес.рф, Liberty mag, Журнал «Техноглянец», Детскийвопрос.рф.

Оператор: Национальное агентство «Мой бизнес».

Стратегический партнер: Фонд «Наше будущее».

Банк-партнер: Сбербанк

Партнер: АрнестЮниРусь.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется при поддержке Союза Женщин России по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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