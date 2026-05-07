По итогам обязательного стресс-тестирования Банка России за 2025 год Ханты-Мансийский НПФ подтвердил полную устойчивость к неблагоприятным экономическим сценариям. Результаты проверки свидетельствуют о способности фонда в полном объёме сохранить активы и выполнить обязательства перед клиентами даже при существенных рыночных колебаниях.

Стресс-тестирование Банка России – это обязательная проверка, которая моделирует самые неблагоприятные сценарии, например, резкий обвал фондового рынка, значительный рост ключевой ставки, гиперинфляцию и дефолты ключевых эмитентов. В рамках этой проверки все негосударственные пенсионные фонды обязаны продемонстрировать, что сохранят не менее 75% своих активов в ликвидной форме.

«75% - это норматив, установленный Банком России, обязательный минимум для всех НПФ. Ханты-Мансийский НПФ на протяжении всего 2025 года проходил стресс-тестирование на 100% и таким образом доказал, что в экстремальных экономических условиях он сохранит 100% активов и полностью выполнит свои обязательства перед клиентами, – отметила президент АО «Ханты-Мансийский НПФ» Мария Стулова. – Фонд придерживается умеренно консервативной инвестиционной стратегии, ориентированной на надежные финансовые инструменты проверенных эмитентов, минимизирующие волатильность и обеспечивающие стабильность даже при системных потрясениях».

Ханты-Мансийский НПФ успешно обеспечивает пенсионные выплаты уже 30 лет. За 2025 год выплатил в виде пенсий более 3,2 млрд руб.

