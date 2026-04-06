По итогам 2025 года доходность от размещения средств клиентов в рамках Программы долгосрочных сбережений (ПДС), распределённая на счета, составила 22,72% годовых*.

Ханты-Мансийский НПФ придерживается умеренно консервативной стратегии, ориентированной на сохранность средств клиентов. Ключевым решением в 2025 году стало увеличение дюрации портфеля: начав год с короткой дюрации, во втором полугодии фонд приобрёл долгосрочные облигации федерального займа, которые показали лучшую динамику среди ценных бумаг. Такой подход позволил обеспечить стабильность результатов и защиту от колебаний рынка.

За год объём взносов участников ПДС вырос более чем в 2,5 раза, а доля договоров с фиксированными взносами достигла 61%. Клиенты всё чаще рассматривают программу не просто как инструмент накопления, а как альтернативу традиционным сберегательным продуктам, выбирая долгосрочную финансовую дисциплину.

«Второй год реализации программы нам удаётся удерживать один из высоких результатов на рынке. Это следствие инвестиционной стратегии, которая сочетает надёжность и эффективность. Инфляция в 2025 году составила 5,6%. Таким образом, фонд обеспечил прирост средств клиентов существенно выше уровня годовой инфляции, превысив этот показатель более чем в 4 раза», – отметила президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова.

ПДС – это новый финансовый инструмент, который позволяет формировать дополнительный доход за счёт личных взносов, инвестиционного дохода, налогового вычета и государственного софинансирования до 360 000 рублей.

Информация о накоплениях и начисленном доходе доступна в Личном кабинете на сайте hmnpf.ru.

*Ставка зависит от рыночной ситуации. Результат инвестирования Ханты-Мансийского НПФ в прошлом не гарантирует доходность в будущем.

