Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли двухлетнюю девочку с абсцессами почек

Врачи Нижневартовской окружной больницы спасли двухлетнюю девочку с двусторонними абсцессами почек. Медики нескольких специализаций быстро подключились к лечению и не допустили опасных осложнений, передает депздрав Югры.

Пациентку Эларию доставили в больницу на скорой помощи с температурой, слабостью и снижением аппетита. В инфекционном отделении анализы показали бактериальную инфекцию и воспаление мочевыделительной системы.

«Лечащий врач-инфекционист Артур Низамутдинов незамедлительно направил пациентку на УЗИ почек и мочевого пузыря. Обследование выявило серьезные воспалительные изменения. Для экстренной консультации доктор связался с заведующим уроандрологическим отделением Николаем Обуховым. К лечению подключились урологи, и ребенку провели компьютерную томографию, которая показала наличие абсцессов на обеих почках», — сообщили в депздраве Югры.

Позже врачи выявили возбудителя инфекции — кишечную палочку с БЛРС, устойчивую ко многим антибиотикам. По словам врача-инфекциониста Артура Низамутдинова, без своевременного лечения такое состояние могло привести к тяжелым последствиям.

«Абсцесс — это гнойный очаг, где бактерии разрушают ткань почки. Без должного лечения у ребенка может развиться сепсис, почечная недостаточность — вплоть до летального исхода. Мы начали лечение в первые же сутки госпитализации», — пояснил Артур Низамутдинов.

Уже через два дня после начала терапии состояние девочки заметно улучшилось: к ней вернулись аппетит и бодрость. Врачи постоянно контролировали ход лечения, проводили лабораторные исследования и УЗИ. Восстановление заняло около трех недель, сейчас ребенок находится дома.

Мама девочки Айгуль Сыпкина поблагодарила врачей за оперативность и внимательное отношение. «От всей души благодарна нашему лечащему врачу Артуру Раилевичу. Мы не ожидали проблем с почками, думали — просто ОРВИ. Врач сработал молниеносно: мы поступили ночью, а наутро уже был точный диагноз и назначено лечение. На второй день у ребенка наконец спала температура, которая держалась целую неделю. Также безмерно благодарны всему персоналу за чуткость — нам нашли прекрасный подход», — сказала Айгуль Сыпкина.