В Нижневартовске проходят торжественные мероприятия в честь 54-летия города

Нижневартовску исполнилось 54 года со дня присвоения статуса города. За это время он прошел путь от небольшого рабочего поселка до нефтяной столицы России. Развитие территории во многом связано с освоением Самотлорского месторождения – крупнейшего нефтяного месторождения страны, которое дало мощный импульс развитию отрасли и самого города, передали в местной администрации.

Многие жители с теплотой вспоминают, как впервые оказались в Нижневартовске и связали с ним свою жизнь.

«Это были 80-е годы. Мы с подругой пришли в аэропорт Тюмени и решили, что полетим туда, куда будут билеты. Это был Нижневартовск. Здесь я нашла не только работу, но и свою судьбу. Вышла замуж и построила семью. Кстати, у моего супруга в этом году юбилей. Он родился в день города, так что у нас в этот день сразу два праздника», – рассказала вартовчанка Надежда Васильевна.

Власти Нижневартовска напомнили, что у истоков становления города стояли нефтяники, строители, врачи и педагоги. На их глазах он рос и менялся, формируя современный облик. Первопроходцы заложили основу для развития столицы Самотлора, которая сегодня является одним из крупнейших экономических центров Югры.

Глава города Дмитрий Кощенко поздравил жителей с праздником.

«Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днём города! Благодарю за труд и преданность нашему общему дому – Нижневартовску! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений! А нашему любимому городу – процветания», – написал он в своих соцсетях.

Сегодня, 9 марта, в городе запланированы торжественные мероприятия.

С 13:00 праздничная программа начнется в Музее истории русского быта. В это же время на набережной реки Оби возле монумента «Флаг города» пройдет театрализованная постановка «Реконструкция митинга, посвященного Дню города 70-х годов» с участием творческих коллективов Центра национальных культур, общественных организаций, волонтеров и жителей.

С 14:00 мероприятия продолжатся на площади Нефтяников.

Кстати, из-за празднования дня города в Нижневартовске введут временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог. Более подробно – на сайте администрации.