Федеральный бюджжет получил 4,7 миллиарда рублей от использования лесов Югры

Югра за первые шесть месяцев 2026 года получила 4,7 миллиарда рублей от использования лесных ресурсов. Об этом сообщает sitv.ru со ссылкой на окружной Депнедра. Основная часть средств — 4,6 миллиарда рублей — поступила в федеральный бюджет. Еще 19 миллионов рублей перечислили в казну региона.

Большую часть доходов обеспечили арендаторы лесных участков. Сейчас в округе действует более 27 тысяч договоров по 11 видам использования лесов.

При этом некоторые компании не исполняют платежные обязательства. На 1 июля сумма долгов по аренде и неустойкам достигла 235 миллионов рублей. Из них более 86 миллионов приходится на текущий год, еще 149 миллионов накопилось за прошлые периоды. В Депнедра Югры отметили: «С каждым арендатором-должником ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности и расторжению договоров аренды».

Несмотря на долги, регион остается одним из лидеров России по лесным доходам. По данным Рослесхоза, в первом квартале 2026 года Югра заняла первое место среди субъектов страны по объему поступлений от использования лесов.