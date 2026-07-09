В Ханты-Мансийске собирают вещи 1930-1950-х годов для исторического фестиваля

В Ханты-Мансийске проходит акция «Барахолка сороковых», участники которой могут передать вещи 1930-1950-х годов для будущей выставки. Об этом сообщает телеканал «Югра».

Экспозицию представят на фестивале исторической реконструкции «Город трудовой доблести: живая история». Организаторы хотят воссоздать атмосферу военного времени и показать трудовой подвиг жителей округа.

Организатор акции Юлия Сухатская рассказала: «У нас есть идея провести фестиваль исторической реконструкции, который покажет трудовой подвиг жителей округа. Мы собираем одежду, домашнюю утварь, предметы быта — все, что хранит историю. Мы планируем провести фестиваль сразу на нескольких площадках: театр кукол, югорский кинопрокат, а также парк Лосева, где пройдет большая развлекательная часть программы фестиваля».

Для выставки принимают фотографии военных лет, фронтовые письма, личные вещи, домашнюю утварь и другие предметы того периода. Передать экспонаты может любой желающий до 30 августа в городские библиотеки.

Фестиваль приурочат к годовщине присвоения Ханты-Мансийску звания «Город трудовой доблести». Мероприятие пройдет 12 сентября.