В Ниженвартовске тестируют специализированную технику против засоров

«Нижневартовские коммунальные системы» обновили парк спецтехники: компания принимает в эксплуатацию комбинированную каналопромывочную машину, изготовленную по индивидуальному заказу. Новая техника позволит увеличить объем профилактических промывок канализационных сетей и сократить время устранения засоров, рассказала пресс-служба компании.

«В рамках инвестиционной программы НКС приобрели уникальную каналопромывочную машину. Ее изготавливали специально по нашим параметрам и запросу, производством автомобиля занимался Охтинский механический завод, который специализируется в нашей стране на изготовлении современных водоотливных установок, каналопромывочных и илососных машин», – рассказал технический директор НКС Владимир Сушков.

Машина оснащена мощным насосным оборудованием и способна очищать колодцы глубиной до 18 метров, а также промывать сети диаметром от 50 до 1500 мм. В качестве базы использовано полноприводное шасси с колесной формулой 6×6, что позволит работать на территориях без подъездных дорог, в условиях снежных заносов и весенней распутицы.

В течение нескольких дней специалисты компании будут проверять работу автомобиля, настраивать оборудование и тестировать его в реальных условиях. Вместе с машиной из Санкт-Петербурга прибыл эксперт, который проводит обучение водителей правилам эксплуатации новой установки.

На приобретение спецтехники водоканал направил почти 32 млн рублей. Всего в 2025 году «Нижневартовские коммунальные системы» вложат в развитие городской инфраструктуры свыше 235 млн рублей.