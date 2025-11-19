Дорога между Нижневартовском и Радужным станет четырехполосной

Участок автодороги Нижневартовск – Радужный становится четырехполосным, рассказывает канал «Стройкомплекс Югры. На отрезке с 6 по 12 километр ведется капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», работы идут с опережением графика.

Как сообщает управление автомобильных дорог Югры, подрядчик полностью обновил дорожное полотно на участке протяженностью более 6 километров. Уложено свыше 112 тысяч квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона, рассчитанного на высокие нагрузки и длительный срок службы.

Главное изменение — увеличение пропускной способности наиболее загруженного отрезка трассы: вместо двух полос здесь будет четыре. Для разделения встречных потоков и повышения безопасности установят бетонное барьерное ограждение, что позволит снизить риск заторов и аварий на одной из ключевых дорог региона. Строительная готовность объекта сейчас составляет 78%, срок сдачи — октябрь 2026 года, при этом работы ведутся с опережением утвержденного графика.

В планах — установка более 5,8 км осевого барьерного ограждения и 4,1 км бокового, монтаж 420 опор освещения по всей длине участка, обустройство четырех новых светофорных комплексов, укрепление откосов и обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Трасса входит в опорную сеть РФ и обеспечивает транспортную доступность Сургута, Нижневартовска, Радужного, Мегиона, Лангепаса и Покачей.