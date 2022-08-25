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​Директора компании из Югры осудят за сокрытие свыше 13 миллионов рублей

Вартовчанин пойдет под суд за сокрытие денежных средств

​Директора компании из Югры осудят за сокрытие свыше 13 миллионов рублей
Фото: unsplash.com

Директор фирмы из Нижневартовска умышленно скрыл свыше 13 миллионов рублей чтоб избежать оплаты задолженностей по налогам. По версии следствия, руководитель акционерного общества в попытке скрыть имеющиеся средства фирмы от оплаты налогов перевел свыше 13 млн. рублей денежными переводами в сторонние организации, на чем и был пойман.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре, на основании материалов, поступивших из налогового органа, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере)», ‒ сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Расследование по уголовному делу продолжается. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 46, комментариев: 0
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