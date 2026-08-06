В Югре усилили контроль за состоянием реки Иртыш из-за аномальной жары

В Югре усилили контроль за состоянием реки Иртыш на фоне аномальной жары и ее влияния на водные биологические ресурсы. Об этом стало известно по итогам совещания в Ханты-Мансийске, посвященного оценке рисков для водных объектов и систем жизнеобеспечения региона.

Как сообщила Ольга Волковская, начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально жаркий июль привел к значительному прогреву речной воды. 29 июля в округе была зафиксирована максимальная температура воздуха +34,9 градуса, что стало абсолютным рекордом для июля за 133 года наблюдений.

«Аномально жаркая погода приводит к прогреву речной воды. Поскольку растворимость газов в воде обратно пропорциональна температуре, концентрация растворенного кислорода снижается. Дополнительным фактором становится усиление биологических процессов: в теплой воде ускоряется метаболизм гидробионтов, а также активизируется микробная деятельность – все это повышает потребление кислорода», – отметила Ольга Волковская.

Сейчас Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства совместно со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии проводит экспедиционные исследования с отбором проб воды на участке Иртыша от поселка Бобровский на границе с Тюменской областью до места впадения реки в Обь у Ханты-Мансийска.

Кроме того, специалисты организовали ежедневный мониторинг температуры воды, содержания кислорода и случаев гибели водных биологических ресурсов.