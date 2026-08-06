В Тобольске инвестор вложит 35 млн рублей в реставрацию исторического особняка

Инвестор из Ленинградской области вложит около 35 млн рублей в реставрацию старинного особняка на улице Ленина, 22 в Тобольске. Об этом сообщает РБК Тюмень. Двухэтажное здание площадью 383 квадратных метра было построено в 1770-1780-х годах и является объектом культурного наследия федерального значения. В 2025 году его приобрел на торгах предприниматель Никита Абаскалов.

По его словам, сейчас разрабатывается проектная документация, а точную стоимость работ определят позднее. После завершения реставрации в здании планируют разместить от четырех до восьми квартир.

«Минимально в доме будет четыре квартиры, максимально — восемь. Проектирование мы планируем завершить в 2027 году. Дальше будем анализировать спрос: какие квартиры будут пользоваться большей популярностью — маленькие или большие — и от этого отталкиваться. Стоимость квартир пока не определяли: проектирование займет примерно два года, затем ремонтные работы, так что завершить все рассчитываем к 2029 году. Соответственно, будем ориентироваться на цены того периода», — рассказал Никита Абаскалов.

Предприниматель также сообщил, что обсуждает с администрацией Тобольска возможность включения объекта в городскую туристическую инфраструктуру.

Кроме того, инвестор приобрел на торгах «Дом Северюкова» на улице Мира, 14. В восстановление этого объекта культурного наследия планируется вложить до 100 млн рублей. После реставрации там хотят открыть туристическое кафе, сувенирную лавку и галерею.

Между тем в Сургуте уже почти 15 лет не могут определить судьбу исторического здания — первой городской школы, которая ныне называется Дом пионеров. При разных руководителях городской администрации его хотели то снести, то реставрировать, но сейчас на уровне города и округа принято решение сохранить Дом пионеров наряду с другим важным объектом — зданием бывшего кинотеатра «Аврора».