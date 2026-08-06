В Югре введут единый стандарт проектирования социальных объектов

В Югре разработали единый региональный стандарт проектирования детских садов, школ и медицинских учреждений. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры». Новые подходы представили на форуме «Города Югры: архитектура, люди, характер» в Ханты-Мансийске. Инициативу презентовал Азат Ислаев, заместитель губернатора округа. Разработать единый свод правил поручил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам рабочих поездок по муниципалитетам.

Главная цель документа — обеспечить одинаковое качество социальных объектов независимо от того, строятся они в окружной столице или в небольшом поселке.

Стандарт включает три свода готовых решений. Помимо федеральных строительных норм, в него вошли требования к зонированию помещений, освещению и навигации. При подготовке документа специалисты КУ «УКС Югры» проанализировали 80 социальных объектов, построенных за последние три года, и учли наиболее распространенные недостатки — от неудобных планировок до неудачных цветовых решений фасадов.

Отдельное внимание уделено многофункциональности зданий. Так, школьные бассейны, библиотеки и актовые залы предлагается использовать не только во время учебного процесса, но и в вечерние часы для жителей. Такой подход уже применяется при строительстве школы в микрорайоне СУ-956 в Ханты-Мансийске, где спортивный блок получил отдельный вход.

По словам Азата Ислаева, единый стандарт позволит сократить разброс стоимости строительства аналогичных объектов, который сейчас даже в пределах одного муниципалитета может достигать 30%. После общественного обсуждения документ утвердит правительство Югры. Затем он станет обязательным при проектировании, строительстве и капитальном ремонте социальных объектов региона.