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В Сургуте открытую тренировку проведет известная фитнес-тренер с 1,5 миллионами подписчиков

Света Ракета проведет бесплатную открытую тренировку в Сургуте

В Сургуте открытую тренировку проведет известная фитнес-тренер с 1,5 миллионами подписчиков
Фото vk.ru/bodybyrocket

Известная спортсменка и фитнес-блогер Светлана Проповедникова, более известная как Света Ракета, проведет в Сургуте бесплатную открытую тренировку. Об этом сообщает ugra-news.ru. Мероприятие состоится 8 августа в 13:00 на территории спортивного комплекса «Олимп» на улице Университетской. Присоединиться могут все желающие независимо от возраста и уровня физической подготовки.

«Будет очень-очень круто! Обязательно присоединяйтесь и зовите с собой всех: друзей, родственников, близких, врагов, любовников, знакомых, детей. Проведем вместе яркую и заряжающую тренировку», — написала Света Ракета в своих социальных сетях.

На страницу тренера во «ВКонтакте» подписаны почти 1,5 млн человек. В своих соцсетях она регулярно публикует рекомендации по спорту и здоровому образу жизни, а также комплексы упражнений, которые можно выполнять без специального оборудования. Открытая тренировка пройдет в рамках празднования Дня физкультурника. Организаторы рекомендуют участникам выбрать удобную одежду и прийти с хорошим настроением.


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Сегодня в 13:28, просмотров: 159, комментариев: 0
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