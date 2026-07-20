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Жители Югры смогут оформить больше мер поддержки через МФЦ

В МФЦ Югры добавили пять новых социальных услуг

Жители Югры смогут оформить больше мер поддержки через МФЦ
Фото: СИА-ПРЕСС

В многофункциональных центрах Югры увеличили количество государственных услуг. Теперь через МФЦ жители округа могут получить 128 услуг. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук.

«Актуализируем перечень государственных услуг исполнительных органов автономного округа, которые предоставляются в МФЦ. Их количество увеличено до 128. Включаем выплаты на проезд на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте, возмещение расходов на питание и предметы первой необходимости, единовременные пособия, а также компенсацию стоимости арендуемого жилья», − говорится в сообщении.

В частности, через МФЦ теперь можно оформить ежемесячную выплату на проезд в городском и пригородном транспорте, а в сельской местности − на внутрирайонном транспорте.

Также доступны единовременные пособия в размере 5 тысяч и 850 рублей, ежемесячное возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и предметов личной гигиены.

Кроме того, через МФЦ можно оформить оплату стоимости арендуемого жилого помещения.

Чем сегодня живет центральный офис МФЦ в Сургуте, какие новые пространства появились в центре, зачем сотрудникам нужен психолог и почему цифровизация не уменьшила поток посетителей − читайте в репортаже СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 156, комментариев: 0
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