Налоговые уведомления автоматически появятся на «Госуслугах» с 1 августа

Россиянам больше не придется подавать заявление, чтобы получать налоговые уведомления через портал «Госуслуги». С 1 августа 2026 года документы будут автоматически направляться в личные кабинеты пользователей с подтвержденной учетной записью. Об этом сообщили на сайте Федеральной налоговой службы.

«Если сейчас для получения налогового уведомления по имущественным налогам физическим лицам в личном кабинете на портале госуслуг требуется подавать специальное заявление, то согласно изменениям законодательства с 1 августа 2026 года ситуация изменится. После этой даты в период следующей массовой рассылки гражданам уведомлений документы будут автоматически выгружаться в личный кабинет всем пользователям, имеющим подтвержденную учетную запись», − говорится в сообщении.

Новый порядок начнет действовать уже во время ближайшей кампании по уплате имущественных налогов за 2025 год. Осенью уведомления автоматически появятся в личных кабинетах на «Госуслугах», если у пользователя есть подтвержденный аккаунт.

При этом для тех, кто пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС, ничего не изменится − уведомления продолжат размещать там.

Бумажные письма по-прежнему будут получать граждане, которые не зарегистрированы на «Госуслугах» или не имеют доступа к личному кабинету налогоплательщика.

Кроме уведомлений об имущественных налогах, в личный кабинет на портале будут автоматически поступать требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании.

Кстати, в 2025 году Сургут получил больше местных налогов, чем планировал, однако собираемость федеральных налогов в городе снизилась на 30,6%.