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​В Югре будут развивать футбол совместно с Минспортом и РФС

Югра объединит усилия с Минспортом и РФС для развития футбола

​В Югре будут развивать футбол совместно с Минспортом и РФС
Фото: администрация Сургута

Правительству Югры одобрили соглашение с Министерством спорта России, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола ХМАО. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук в своих соцсетях. Соглашение направлено на развитие футбола в автономном округе.

«Одобрено соглашение с Министерством спорта РФ, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола автономного округа. Документ направлен на развитие футбола в автономном округе и включает мероприятия по популяризации вида спорта, формированию спортивного резерва, совершенствованию подготовки кадров, обновлению материальнотехнической базы и организации соревнований», − говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве региона, стороны будут совместно разрабатывать и реализовывать профильные программы, а также проекты в сфере массового, любительского, школьного и студенческого футбола.

Отдельное внимание планируют уделить подготовке спортивного резерва и повышению результатов югорских спортсменов на соревнованиях различного уровня. Соглашение также предусматривает совершенствование подготовки кадров и укрепление материально-технической базы.

В числе других направлений сотрудничества − организация соревнований, популяризация футбола, профилактика допинга, противодействие дискриминации и насилию в спортивной среде.

Напоминаем, сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года. В финальном матче, который прошел в США, испанцы победили Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 174, комментариев: 0
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