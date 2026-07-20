Югорчанам напомнили, кто может получить пособие при рождении ребенка

С начала 2026 года более семи тысяч семей в Югре получили единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщил региональный СФР.

Всего выплату назначили 7 141 семье. Из них 5 984 пособия получили работающие родители, еще 1 157 – неработающие.

Единовременное пособие положено каждой семье независимо от уровня дохода. Выплату может получить один из родителей – мама или папа – на каждого родившегося ребенка. Если в семье появилась двойня или тройня, пособие назначается на каждого малыша. Также обратиться за выплатой могут опекун, усыновитель или приемный родитель.

Сейчас размер пособия составляет 42 675,68 рубля.

Работающим родителям подавать документы не нужно: выплата назначается автоматически. Отделение СФР самостоятельно получает сведения из ЗАГСа и запрашивает необходимые данные у работодателя.

Неработающим родителям нужно подать заявление в течение шести месяцев после рождения ребенка. Это можно сделать через Госуслуги, клиентскую службу регионального Отделения СФР или МФЦ.