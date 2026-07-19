Центр медицины катастроф Югры предупредил водителей о встречах с медведями на трассах

Бригады Центра медицины катастроф Югры регулярно встречают диких животных во время поездок по трассам региона. Медики опубликовали кадры с медведями и призвали автомобилистов быть осторожнее, сообщает РИЦ «Югра».

«В пути наши сотрудники нередко встречают диких животных. Эти моменты напоминают о том, что мы не одни на этой земле. Иногда удается запечатлеть эти встречи на камеру. Такие кадры становятся живым напоминанием о красоте природы Югры», — говорится в соцсетях Центра медицины катастроф Югры.

На одном из видео медведица выходит на проезжую часть перед автомобилем медиков, а на обочине ее ждет подросший медвежонок. На других кадрах зверь сидит прямо на дороге и, предположительно, ожидает еду от проезжающих людей.

«Мы напоминаем всем участникам дорожного движения: будьте внимательны, особенно в темное время суток. Встреча с животным на трассе может быть опасна, и лучше заранее снизить скорость, чем предотвращать последствия», — рекомендуют медики.