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Испания взяла золото ЧМ-2026, обыграв Аргентину в овертайме

Судьбу финала ЧМ-2026 решил единственный гол Феррана Торреса на 106-й минуте

Испания взяла золото ЧМ-2026, обыграв Аргентину в овертайме
Фото: Global Look Press

Сборная Испании выиграла чемпионат мира по футболу 2026 года. В финальном матче, который прошел в США, испанцы победили Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол был забит в дополнительное время, передает Sport24.ru.

Испания с первых минут забрала мяч под свой контроль и владела им более 60% времени. Уже на пятой минуте Ламин Ямаль мог открыть счет, однако вратарь аргентинцев Эмилиано Мартинес справился с ударом.

Команда Аргентины сосредоточилась на обороне и практически не создавала моментов. К перерыву она ни разу не пробила по воротам Испании. Лионель Месси также редко получал мяч и оставался почти незаметным.

После перерыва испанцы продолжили атаковать, однако реализовать преимущество в основное время не смогли. Аргентина завершала матч в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, но сумела перевести игру в овертайм.

На 96-й минуте Нико Уильямс забил гол, однако судья отменил его из-за нарушения правил со стороны Микеля Мерино. Испания все же добилась своего на 106-й минуте: Педро Порро навесил с правого фланга, Нико Уильямс сделал скидку, а Ферран Торрес отправил мяч под перекладину, отмечает издание.

Вскоре Торрес забил еще раз, но второй гол отменили из-за офсайда. Аргентина за весь матч так и не нанесла ни одного удара по воротам, что стало антирекордом финалов чемпионатов мира.

В концовке встречи между представителями команд произошла массовая потасовка. Конфликт начался после перепалки Гави и Леандро Паредеса, а затем в него вмешались другие футболисты и члены тренерских штабов.

Финал получился значительно менее результативным, чем матч за третье место. Днем ранее Англия победила Францию со счетом 6:4.


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Сегодня в 10:51, просмотров: 41, комментариев: 0
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