84 млн рублей за полгода: молодежь Югры все чаще выбирает театры вместо кино

Молодые жители ХМАО – Югры купили в первом полугодии по «Пушкинской карте» билеты на культурные события на 84 млн рублей. При этом доля расходов на кино снизилась на 25%, в общем объеме трат на него приходится только 26 млн рублей, сообщили в ВТБ.

Активнее всего картой пользуются школьники 16 лет, а у молодых людей 20–22 лет интерес оказался оказался в 3 раза ниже. Всего на руках у югорчан уже более 97 тысяч таких карт.

«Статистика в Югре наглядно отражает эволюцию культурных запросов молодежи: снижение доли кино и рост интереса к театрам, музеям и образовательным форматам — это показатель того, что ребята ищут более глубокий, содержательный досуг. Важно, что программа остается доступной и удобной: высокий охват и динамика оформления карт говорят о востребованности инструмента», – прокомментировал вице-президент, управляющий банка в Югре Виталий Мосунов.

Общий лимит, который могут потратить жители Югры по Пушкинской карте в этом году составляет почти полмиллиарда рублей.