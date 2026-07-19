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В матче за третье место на чемпионате мира по футболу было забито 10 голов

Сборная Англии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу

В матче за третье место на чемпионате мира по футболу было забито 10 голов
Фото ru.wikipedia.org

Сборная Англии обыграла Францию со счетом 6:4 в матче за третье место чемпионата мира и впервые с 1966 года завоевала медали мирового первенства. Об этом сообщает РБК.

Англичане быстро вышли вперед благодаря голу Деклана Райса на третьей минуте. Затем отличился Эзри Конса, а Букайо Сака оформил хет-трик, забив на 37-й, 45+1-й и 87-й минутах. Окончательный счет установил Джуд Беллингем, отличившийся на 90+8-й минуте.

В составе сборной Франции дубль оформил Килиан Мбаппе, еще по голу забили Брэдли Барколя и Усман Дембеле.

В полуфинале Англия уступила Аргентине со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в компенсированное время. До этого команда дважды проигрывала матчи за третье место — Италии в 1990 году и Бельгии в 2018-м.

Франция в четвертый раз сыграла в матче за бронзовые медали. Ранее команда становилась третьей на чемпионатах мира 1958 и 1986 годов.

В финале турнира встретятся сборные Аргентины и Испании. Матч состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.


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Сегодня в 12:02, просмотров: 174, комментариев: 0
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