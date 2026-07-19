Югра расширит туристическое сотрудничество с Китаем и странами Азии

Югра будет развивать сотрудничество в сфере туризма с Китаем и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук по итогам первого ознакомительного маршрута «По следам Красного дракона».

Программу разработал Фонд развития Югры. В декабре прошлого года проект стал победителем федерального конкурса «Открой твою Россию».

«Иностранные гости почувствовали характер нашего региона: суровую красоту тайги, традиции ханты и манси, уклад северной земли, где древность гармонично переплетается с современными достижениями. Они оценили туристический потенциал автономного округа и наметили конкретные направления совместной работы», — написал Руслан Кухарук.

В поездке участвовали туроператоры, представители авиакомпаний, журналисты и блогеры из Китая, Индии, Малайзии и Таиланда. В ближайшее время туристский бренд региона получит официальные аккаунты в популярных китайских социальных сетях.

Также власти планируют публиковать информационные материалы на китайском языке и привлекать зарубежных лидеров общественного мнения к продвижению маршрутов.

«Эти решения помогут как можно большему числу гостей открыть для себя наш северный регион и убедиться: увидеть Югру – влюбиться в Россию!» — подчеркнул губернатор.

Автор маршрута «По следам Красного дракона: пять стихий Югры» Елена Мелещенкова отметила, что многие участники впервые приехали в Россию именно через Югру.

«Самое интересное, классное, что я отметила для себя, многие в первый раз в России, и они начали свое знакомство с нашей страной с посещения Югры. Мы показали, какой может быть наша Россия, это не только Москва и Санкт-Петербург», — сказала Мелещенкова.

Участник тура из Китая Ванг Жошу рассказал, что его особенно впечатлил этнотуризм: «Я под большим впечатлением, особенно от этого места. Я и понятия не имел, что в России так развивается этнотуризм, где можно узнать о народах и их культуре. Сейчас отправляю видео своим друзьям, они тоже хотят приехать в Ханты-Мансийск, и в вообще побывать в Югре».