Госдума признала благоустройство территорий благотворительной деятельностью

Госдума приняла поправки, которые относят благоустройство территорий к благотворительной и добровольческой деятельности. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

После одобрения закона Советом Федерации и подписания Президентом к таким направлениям официально отнесут озеленение парков, создание детских и спортивных площадок, а также другие проекты по развитию общественных пространств.

Ранее перечень целей благотворительности был закрытым, а благоустройство в него не входило. Из-за этого некоммерческие организации, которые занимались развитием инфраструктуры, не могли в полной мере пользоваться механизмами государственной поддержки.

По оценке Минэкономразвития, изменения затронут более 40 тысяч организаций по всей стране, включая социально ориентированные НКО и территориальные общественные самоуправления.

Организации и волонтерские объединения, которые реализуют проекты благоустройства, смогут претендовать на гранты, целевые субсидии, имущественную помощь, а также организационную, информационную и методическую поддержку.

Для Югры решение расширит возможности инициативных жителей и НКО, которые занимаются созданием комфортной городской среды. Они получат закрепленные законом инструменты для финансирования и реализации своих проектов.