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​В Сургутском районе ремонтируют 17 социальных объектов

На ремонт школ, детсадов и соцобъектов Сургутского района направили 132 млн рублей

​В Сургутском районе ремонтируют 17 социальных объектов
Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе идет ремонт 17 образовательных и социальных объектов. Обновляют школы, детские сады, учреждения спорта и культуры. На эти цели из бюджета района направили более 132,4 млн рублей. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«На пяти объектах выполняется капитальный ремонт, еще на 12 – текущие работы. Четыре объекта находятся на стадии проектирования – это задел для будущих ремонтных кампаний», ‒ указал он в своих соцсетях.

Один из крупных объектов этого года – модельная библиотека в Солнечном. Там обновят все три этажа здания площадью более 500 квадратных метров: внутренние помещения, инженерные сети, входную группу и крыльцо. Стоимость работ – более 17 млн рублей.

Также ремонт идет в Центральной районной библиотеке имени Г.А. Пирожникова. На эти работы выделили свыше 11,6 млн рублей.

Помимо этого, продолжается обновление школ. В Федоровской СОШ №2 ремонтируют центральное крыльцо и запасные выходы. Там уже установили дверные блоки в санузлах, также планируют обновить раздевалки и поставить противопожарные двери. Стоимость работ – около 11,5 млн рублей.

Еще 11,7 млн рублей направили на ремонт Лянторской СОШ №5, более 15,6 млн рублей – на капитальный ремонт Угутской школы.

«В сфере спорта обновляется центр спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном: здесь отремонтируют игровой зал, заменят двери, проведут благоустройство территории, заменят наружное освещение и обновят помещение для специалистов ГТО. Кроме того, в поселении будет отремонтировано ограждение футбольного поля», ‒ добавил Андрей Трубецкой.

По словам главы района, за последние пять лет на ремонт более 200 социальных объектов в Сургутском районе направили 875 млн рублей. По сравнению с предыдущей пятилеткой финансирование выросло в полтора раза. Сейчас современным требованиям соответствуют 99,7% школ района и все детские сады.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 137, комментариев: 0
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