Молодые жители Югры перерабатывают чаще, чем их старшие коллеги

Более половины работающих жителей Югры регулярно перерабатывают. К такому выводу пришли аналитики сервиса SuperJob.

Согласно исследованию, 54% югорчан работают сверх установленной нормы, тогда как лишь 34% укладываются в стандартный рабочий график.

Чаще всего сотрудники перерабатывают на 11-25% больше нормы – так ответили 24% участников опроса. В среднем же сверхурочная работа увеличивает рабочее время на 26% в месяц.

Аналитики также выяснили, что молодые сотрудники перерабатывают чаще. Среди респондентов до 35 лет о сверхурочной работе сообщили 59%, тогда как среди работников старше 45 лет – 48%

Переработки чаще встречаются у сотрудников с более высокой зарплатой. Если среди тех, кто получает до 100 тысяч рублей, сверхурочно работают 50%, то среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей этот показатель достигает 61%.

Среди наиболее распространенных профессий чаще других задерживаются на работе курьеры, водители и складские работники. Реже всего о переработках сообщают операторы кол-центров, программисты, секретари и дизайнеры.

Лидерами по объему сверхурочных часов стали медицинские сестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели.