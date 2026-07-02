В Сургуте продолжается благоустройство правого рукава водохранилища «Сайма» на участке у Дворца торжеств. Территорию планируют преобразить до осени этого года, сообщает «Стройкомплекс Югры». За этот объект жители активно голосовали в прошлом году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На участке появятся две отдельные дорожки — пешеходная и велосипедная. Также строители проведут реконструкцию моста: полностью заменят площадку и установят новые инженерные сети. Берег укрепят специальными конструкциями — габионами, а уровень грунта поднимут. На финальном этапе подрядчик уложит асфальт и брусчатку. Кроме того, на территории установят светильники, скамейки и другие малые архитектурные формы. Материалы уже закуплены и находятся в производстве.

Набережную планируют сохранить естественной и зеленой, а новые объекты вписать в существующую экосистему.