Сильнее всего за неделю в России выросли цены на бензин и овощи

За период с 23 по 29 июня инфляция в России составила 0,22%. С начала июня цены выросли на 0,85%, а с начала 2026 года – на 4,17%, следует из данных Росстата.

Среди продуктов питания наиболее заметно за неделю подорожали белокочанная капуста (+4,7%), картофель (+4,5%), репчатый лук (+3,8%), свекла (+3,2%) и морковь (+2,5%). Также выросли цены на мясо кур (+1,6%), сахар (+0,7%), рыбу (+0,5%) и сосиски и сардельки (+0,4%).

В то же время снизились цены на огурцы (-5,7%), куриные яйца (-2,1%), помидоры (-1,8%) и бананы (-0,7%).

Среди непродовольственных товаров больше всего подорожали смартфоны (+0,8%), спички (+0,7%), а также ряд лекарств, включая пенталгин (+0,6%) и метамизол натрия (+0,5%).

Продолжился рост цен на топливо. За неделю дизельное топливо подорожало на 2,2%, а автомобильный бензин – на 1,6%.

В сфере услуг выросла стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (+0,4%), проживания в гостиницах категории четыре-пять звезд (+0,4%), а также услуг по восстановлению зуба пломбой, мойке автомобилей и мужским и женским стрижкам (+0,2%).

При этом снизились цены на туры на Черноморское побережье России (-2,1%), проживание в гостиницах категории три звезды (-0,3%) и хостелах (-0,2%), а также путевки в санатории (-0,1%).

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года рост цен с начала года составлял 3,77%.