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В Югре выросла аварийность на дорогах — инспекторы выйдут на усиление

Югра усилит контроль за детскими перевозками и безопасностью на дорогах

В Югре выросла аварийность на дорогах — инспекторы выйдут на усиление
Фото ГИБДД Югры

В Югре за первые полгода организовали около 8,5 тысячи перевозок групп детей. Вопросы безопасности таких поездок обсудили на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщил губернатор Руслан Кухарук.

По словам начальника Госавтоинспекции Югры Алексея Кислякова, контроль за перевозками носит комплексный характер. В каникулярное время эта тема остается одной из приоритетных.

Также на заседании обсудили дорожную кампанию в регионе. В этом году по окружной госпрограмме «Современная транспортная система» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Югре построят и отремонтируют 155,3 км автодорог. Губернатор отметил, что вместе с обновлением покрытия важно своевременно наносить разметку. Главам муниципалитетов поручено взять этот вопрос на контроль.

Отдельно рассмотрели ситуацию с аварийностью. По данным Госавтоинспекции Югры, за 5 месяцев 2026 года число ДТП в округе выросло на 3,4% — с 383 до 396. Количество погибших увеличилось на 2,8%, с 36 до 37 человек, раненых — на 4,9%, с 526 до 552. В связи с этим Руслан Кухарук поручил профильным ведомствам усилить контрольно-надзорную работу, активизировать профилактику и оперативно реагировать на выявленные риски.

Губернатор также призвал участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и правила, поскольку это напрямую влияет на безопасность на автомагистралях.


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Сегодня в 16:22, просмотров: 51, комментариев: 0
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