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Власти Сургута до осени проложат новую трубу, которая улучшит водоснабжение в восточной части города

В Сургуте строят магистральный водовод для новых жилых кварталов

Власти Сургута до осени проложат новую трубу, которая улучшит водоснабжение в восточной части города
Фото со страницы М.Слепова в VK

В Сургуте продолжается строительство магистрального водовода по проезду Тихому. Новый коммунальный объект должен улучшить качество воды в восточной части города и обеспечить водоснабжение новых жилых кварталов, сообщает stribuna.ru. Работы начались в мае. Общая протяженность водовода составит 1,3 км. Инженерные сети пройдут по набережной Ивана Кайдалова, проезду Тихому и улице Мелик-Карамова — от проспекта Комсомольского до улицы Геологической.

На строительство мэрия направила более 90 млн рублей. Средства предусмотрены из городского и окружного бюджетов. «Проект был полностью подготовлен еще в прошлом году: разработана необходимая документация, пройдены все согласования и процедуры, а также получено заключение государственной экспертизы. После чего удалось заручиться финансированием и заключить контракт на строительство – его сумма составила чуть более девяноста миллионов рублей. Деньги предусмотрены как из местного, так и из окружного бюджетов», – рассказал заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Евгений Васюков.

Сейчас готовность объекта достигла 21%. Основной объем работ связан с прокладкой трубопровода. Подрядчик использует метод горизонтально направленного бурения, который позволяет вести работы под землей без масштабного вскрытия дороги и снижает неудобства для жителей и автомобилистов.

Также идет подготовка к монтажу инженерных камер. Всего на объекте предусмотрено пять таких сооружений, они уже изготовлены и находятся у подрядчика.

«Жалоб от жителей микрорайона не поступало. Однако мы в любом случае учитываем интересы горожан. Поскольку работы ведутся в жилой застройке, где люди отдыхают, шумные мероприятия стараемся не проводить ночью. Большую часть работ выполняем в дневное время», – рассказал Евгений Васюков.

Завершить строительство подрядчик планирует до конца августа. После ввода в эксплуатацию водовод передадут на обслуживание в «Горводоканал».

«Мы планируем, что новый коммунальный объект улучшит качество воды в восточной части Сургута и позволит подключить к качественному водоснабжению новые жилые кварталы, включая «Марьину Гору» и «Голд фиш». Все работы на данный момент идут по плану», – отметил глава города Максим Слепов.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 47, комментариев: 0
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