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«ЮТэйр» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Акционеры «Ютэйр» отказались от выплаты дивидендов за 2025 год

«ЮТэйр» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год
Фото Аэропорт Сургут

Акционеры авиакомпании «Ютэйр» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 год. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные центра раскрытия корпоративной информации. Чистую прибыль компании распределят согласно рекомендациям наблюдательного совета. Последний раз «Ютэйр» выплачивала дивиденды по итогам 2012 года.

По итогам 2025 года чистая прибыль авиакомпании по РСБУ выросла в 5,4 раза к 2024 году и достигла 4,7 млрд рублей. Выручка увеличилась на 4,6% и составила 82,8 млрд рублей. Валовая прибыль при этом немного снизилась — до 6,3 млрд рублей против 6,4 млрд рублей годом ранее.

Пассажиропоток «Ютэйр» составил 6,1 млн человек. На внутренних направлениях авиакомпания перевезла 4,8 млн пассажиров, что на 4% больше, чем годом ранее. Производственный налет достиг 148 980 часов. Рейсы выполнялись по 134 направлениям.

Ранее стало известно, что акционеры другой крупной компании, связанной с Сургутом, — «Сургутнефтегаза» — одобрили дивиденды за 2025 год. Выплаты по привилегированным и обыкновенным акциям составят 0,85 рубля на акцию, всего компания направит на дивиденды 36,913 млрд рублей.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 190, комментариев: 0
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