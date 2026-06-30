Названы победители конкурса грантов губернатора Тюменской области

В Тюменской области подвели итоги VI конкурса грантов губернатора на развитие гражданского общества. В 2026 году поддержку получат 99 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму более 97,5 миллиона рублей, из которых более 44 миллионов – средства софинансирования Фонда президентских грантов.

Одним из ключевых направлений в Год единства народов России стало «Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия». Всего в конкурсе было 11 направлений. Наибольшее количество проектов поддержано в сферах поддержки семьи, материнства, отцовства и детства – 19 проектов на 17,9 миллиона рублей. Социальное обслуживание и защита граждан получили 13 проектов на 14,7 миллиона. Столько же проектов – 13 – направлены на поддержку и сопровождение участников боевых действий и их семей (сумма грантов – более 11 миллионов рублей). Еще 12 проектов по сохранению исторической памяти получат 12,4 миллиона рублей.

«Благодаря грантам социально ориентированные некоммерческие организации остаются полноправными партнерами государства в решении социальных задач. Такие проекты меняют жизнь людей к лучшему», – отметил губернатор Александр Моор.

Самый крупный грант в размере около 1,5 миллиона рублей получат пять организаций: тюменский клуб «Вега», спортпатриотический клуб «Движение», национально-культурное общество «Автономия Беларусь», Центр переподготовки и повышения квалификации специалистов и АНО «Пристань добрых дел».

Среди победителей – проекты из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, а также Тюменского, Голышмановского, Омутинского, Казанского и Ялуторовского округов. Самое большое количество проектов-победителей (15) – из Ишима.

Напомним, что в 2025 году по итогам конкурса грантов губернатора поддержку получили 110 проектов на сумму более 107 миллионов рублей. В этом году общий объем грантовой поддержки некоммерческих организаций в регионе сохранился на высоком уровне, а число победителей увеличилось.