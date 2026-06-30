В Сургуте врачи спасли 92-летнюю пациентку и поздравили ее с днем рождения

92-летняя жительница Лангепаса Галина Денисовна встретила свой день рождения в Окружном кардиологическом центре после перенесенного инфаркта миокарда. Врачи экстренно провели высокотехнологичную операцию и спасли пациентке жизнь, сообщает пресс-служба медучреждения.

Женщина поступила в больницу в тяжелом состоянии. Для восстановления кровотока в сердце специалисты установили два стента, после чего пациентка прошла лечение в палате интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением медиков.

Свой 92-й день рождения Галина Денисовна отметила уже в стационаре. Поздравить именинницу пришли сотрудники кардиологического отделения №1 – они подарили ей цветы и торт со свечой. В день выписки пациентку также навестила главный врач Окружного кардиоцентра Ирина Урванцева.

Несмотря на почтенный возраст, югорчанка продолжает самостоятельно вести быт, любит готовить, разгадывает кроссворды и много времени уделяет наблюдению за природой. После выхода на пенсию она занималась благотворительностью, собирая одежду для нуждающихся.

На вопрос о секрете долголетия Галина Денисовна отвечает просто: важно оставаться активным, радоваться простым вещам и помогать людям.