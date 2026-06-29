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​В Тюменской области запустили проект ранней диагностики деменции для пациентов

Более 750 тюменцев прошли онлайн-тестирование на деменцию

​В Тюменской области запустили проект ранней диагностики деменции для пациентов
vk.com/oblzdrav72

В Городской поликлинике №12 Тюмени стартовал проект «Оптимизация процесса профилактики когнитивных расстройств у лиц до 75 лет и старше: раннее выявление и маршрутизация пациентов».

Инициатива, курируемая Ассоциацией медицинских сестёр Тюменской области, направлена на выявление первых признаков когнитивных нарушений у людей в возрасте 50–60 лет – именно тогда, когда ещё можно повлиять на процесс и снизить риск тяжелых расстройств. Проект реализуется в рамках задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В основе подхода – комплексная работа: обучение медперсонала, массовый скрининг пациентов через онлайн-анкетирование и четкая маршрутизация. При высоком риске нарушений пациента направляют к медицинскому психологу, затем – к неврологу или гериатру. С момента запуска тестирование прошли уже более 750 человек, врачи намерены кратно увеличить охват.

«Память и ясность мышления — это фундамент нашей независимости и качества жизни в любом возрасте. Этот проект даёт нам реальный инструмент: мы перестаём просто ждать, когда проблема проявится, и начинаем действовать на опережение», – подчеркнула главная медицинская сестра поликлиники №12 Людмила Нечаева.

Ссылки на анкетирование размещены в поликлинике и на информационных ресурсах учреждения.


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Сегодня в 20:00, просмотров: 92, комментариев: 0
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