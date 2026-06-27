Июль оказался самым выгодным месяцем для отпуска

Июль и август оказались самыми выгодными месяцами для отпуска в 2026 году. К такому выводу пришли эксперты Авито Работы. Дело в том, что именно в эти месяцы больше всего рабочих дней, поэтому сотрудники практически не теряют в доходе, уходя в отпуск.

В июле 23 рабочих дня, в августе – 21 рабочий день. Так, сотрудник с окладом 100 тысяч рублей, который возьмет отпуск на две недели с 13 по 26 июля, получит за месяц около 104,3 тысячи рублей с учетом отпускных и зарплаты за отработанные дни. Это даже больше его обычного месячного дохода.

Если уйти в отпуск в августе, общий доход также практически не изменится и составит около 100,2 тысячи рублей.

Кстати, отдыхать югорчане предпочитают внутри страны. По данным опроса сервиса SuperJob, жители округа чаще выбирают путешествия по России, а среди зарубежных направлений самым популярным остается Турция.