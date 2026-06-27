Некоторым жителям Сургута придут июньские счета за отопление

Жители некоторых домов Сургута увидят в июньских квитанциях начисления за отопление, несмотря на завершение отопительного сезона. Причина – в майские платежные документы вошел не весь отопительный период, сообщили в Югорском РИЦ.

Речь идет о многоквартирных домах, где поставщиком тепловой энергии являются СГЭС и установлены общедомовые приборы учета.

Показания счетчиков в таких домах снимают 20-го числа каждого месяца, тогда как отопительный сезон в Сургуте завершился 29 мая. Поэтому в майские квитанции вошли начисления только по 20 мая, а плату за оставшиеся девять дней – с 21 по 29 мая – жители увидят уже в июньских платежных документах.

В Югорском РИЦ отметили, что такой порядок расчета предусмотрен правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства России.