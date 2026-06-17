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​В Югре на 70% выросло число погибших на пожарах

С начала года в ХМАО произошло более 900 пожаров

​В Югре на 70% выросло число погибших на пожарах
Фото: magnific.com

За первые пять месяцев 2026 года в Югре зарегистрировали 906 пожаров. Это на 18,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит окружное управление МЧС.

С начала года на пожарах погибли 34 человека, в том числе пять детей. По сравнению с прошлым годом число погибших выросло сразу на 70 процентов. Тогда жертвами пожаров стали 20 человек. Количество погибших детей также увеличилось – с трех до пяти.

При этом число пострадавших снизилось. За пять месяцев травмы на пожарах получили 24 человека против 30 годом ранее.

Большинство возгораний произошло в жилом секторе. На дома и квартиры пришлось 484 пожара. Здесь же зарегистрировано больше всего погибших – 28 человек.

Еще 136 пожаров произошли на транспортных средствах, а 146 возгораний зафиксировали на открытых территориях, включая горение травы, сухой растительности и мусора.

По информации МЧС, главной причиной пожаров в жилом секторе остаются нарушения правил эксплуатации электрооборудования. На них приходится более 60 процентов всех случаев. Также среди распространенных причин – неосторожное обращение с огнем и нарушения при эксплуатации печей.

Особое внимание спасатели обращают на ситуацию с ландшафтными пожарами. С наступлением весенне-летнего сезона их количество выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Несмотря на тревожную статистику, пожарным удалось спасти на местах возгораний 122 человека, в том числе 39 детей. Еще 1 445 человек были эвакуированы из опасных зон.


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Сегодня в 12:24, просмотров: 186, комментариев: 0
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